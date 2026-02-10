दक्षिण पुण्यात गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद

Pune Water Cut off: वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राच्या ठिकाणी गुरुवारी (ता. १२) देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी सातारा रस्ता, सिंहगड रस्ता परिसरासह शहराच्या दक्षिण भागामध्ये गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवणार आहे. वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र-टप्पा एकमधील जलवाहिनीवर बंद प्लेट बसविणार आहे. याबरोबरच याच ठिकाणी तीन नवीन किऑस्क बसविण्याचे काम गुरुवारी केले जाणार आहे. .गुरुवारी दक्षिण भागातील पाणीपुरवठा बंद ठेवणार आहे, तर शुक्रवारी पाणी कमी दाबाने व उशिराने होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे. पाणीपुरवठा बंद असणारा परिसर हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द व बद्रुक, येवलेवाडी, सहकारनगर २, आंबेडकरनगर, टिळकनगर, दाते स्टॉप, सच्चाई माता टाकी, संतोषनगर, वंडर सिटी, मोरेबाग, बालाजीनगर, सुखसागर नगर, राजस सोसायटी, उत्कर्ष सोसायटी, कात्रज गावठाण, वरखेडेनगर, प्रभाग ४१..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.