पुणे

Maharashtra Police : श्रीशैल्य चिवडशेट्टी बारामतीचे नवीन पोलिस निरिक्षक

Police Transfers : बारामती शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक विलास नाळे यांची इंदापूरचे पोलिस निरिक्षक म्हणून बदली करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच पोलिस निरिक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत.
Baramati Police Gets New Officer After Departmental Transfers

Baramati Police Gets New Officer After Departmental Transfers

sakal

मिलिंद संगई, बारामती
Updated on

बारामती : पोलिस निरिक्षक विलास नाळे यांच्या जागी वाहतूक विभागाचे पोलिस निरिक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी बारामती शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक म्हणून मंगळवारी सूत्रे स्विकारली. दरम्यान पोलिस निरिक्षक नीलेश माने यांची बारामती वाहतूक शाखेत बदली करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच पोलिस निरिक्षकांच्या बदल्या केल्या आहेत.

Baramati Police Gets New Officer After Departmental Transfers
Police Officers Transfers: 'पुणे जिल्ह्यातील 15 पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या'; बदलीच्या ठिकाणी त्वरित हजर होण्याचे पोलिस अधीक्षकांचे आदेश
Loading content, please wait...
police
maharashtra
election
Maharashtra Police
Transfers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com