Pune Crime: हडपसरमध्ये थरार! भरधाव टेम्पोचा कहर; २५ वाहनांना धडक, नागरिकांनी चालकाला पकडून चोप दिला

-कृष्णकांत कोबल हडपसर : पोलिस कारवाईच्या भीतीने सुसाट निघालेल्या टेम्पो चालकाने सुमारे वीस पंचवीस वाहनांना धडका देत अनेक अपघात केले. यामध्ये काही काही प्रवासी जखमी झाले असून अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. .Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.आज सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास पुणे सोलापूर महामार्गावर वानवडी ते रवी दर्शन चौक दरम्यान हा थरार घडला. दरम्यान नागरिक व पोलिसांनी पंधरा नंबर येथे हा टेम्पो अडवला. संतप्त प्रवासी व नागरिकांनी टेम्पोवर चढून वाहन चालकाला चोप दिला व पोलिसांच्या हवाली केले.. वानवडी परिसरात वाहतूक पोलिसांकडून फॅन्सी नंबर प्लेट व काळ्या काचांवर कारवाई केली जात होती. त्यावेळी शहरातून सोलापूरकडे निघालेल्या टेम्पो चालकाला पोलिसांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्या भीतीने टेम्पो चालकाने आपले वाहन सुसाट पळविले. .Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.हे वाहन जोरात नेत असताना वाहनचालकाने मार्गातील अनेक गाड्यांना घासत, धडक देत दामटले. अखेर वाहतूक पोलिसांनी पंधरा नंबर परिसरात हे वाहन अडवले. त्यावेळी संतप्त नागरिकांनी वाहनचालकाला टेम्पोवर चढून चांगला चोप दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.