पुणे

Pune Crime: हडपसरमध्ये थरार! भरधाव टेम्पोचा कहर; २५ वाहनांना धडक, नागरिकांनी चालकाला पकडून चोप दिला

Pune Solapur Highway reckless tempo driver news: पोलिस कारवाईच्या भीतीने टेम्पोचालकाचा बेदरकार सुसाट प्रवास; २५ वाहनांना धडक देत अनेक अपघात, जखमी प्रवासी आणि मोठे आर्थिक नुकसान
Tempo Driver's Reckless Escape Leaves Several Injured, 25 Vehicles Damaged in Pune

Tempo Driver's Reckless Escape Leaves Several Injured, 25 Vehicles Damaged in Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कृष्णकांत कोबल

हडपसर : पोलिस कारवाईच्या भीतीने सुसाट निघालेल्या टेम्पो चालकाने सुमारे वीस पंचवीस वाहनांना धडका देत अनेक अपघात केले. यामध्ये काही काही प्रवासी जखमी झाले असून अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे.

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