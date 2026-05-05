SRPF Bharti Scam: SRPF भरती परीक्षेत मोठा घोटाळा? ८५ प्रश्न जसेच्या तसे सराव संचातून आल्याने खळबळ, भरती परीक्षेवर प्रश्नचिन्ह!

सोमेश्वरनगर: राज्य राखीव पोलिस बलाच्या (गट ५, दौंड) शिपाई पदासाठी झालेल्या लेखी परीक्षेत एका खासगी प्रकाशनाच्या सराव संचातून तब्बल ८५ प्रश्न जसेच्या तसे विचारल्याने खळबळ उडाली. प्रश्नांची क्रमवारी व पर्यायांतही बदल नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे..एसआरपीएफ-५ या गटाची शंभर गुणांची लेखी परीक्षा शनिवारी (ता. २) इंदापूरच्या एका महाविद्यालयात झाली. प्रत्येकी एक गुणाचे शंभर प्रश्न होते. त्याच समान शंभर प्रश्नांची क्रमवारी मागे-पुढे करून ए, बी, सी, डी असे प्रश्नसंच पुरविण्यात आले. चारही प्रश्नपत्रिकेत ८५ प्रश्न एका खासगी प्रकाशनाच्या (महाराष्ट्र पब्लिकेशन) 'पोलिस भरती २०२६- ५० प्रश्नपत्रिका संच' पुस्तकातील 'सराव प्रश्नसंच १०' या एकाच प्रश्नपत्रिकेतून उचलले आहेत. .'सराव प्रश्नसंच १०' या प्रश्नपत्रिकेतील सलग ८५ प्रश्न एसआरपीएफच्या प्रश्नसंच 'ए'मध्ये अगदी त्याच क्रमवारीनुसार आणि त्याच पर्यायांनुसार जसेच्या तसे घेण्यात आले आहेत. अभिषेक शिंदे (नाव बदलले आहे) म्हणाला, '' प्रश्नपत्रिका फुटल्याची चर्चा होतेय. आम्हाला न्याय हवा आहे.'' या प्रकाराची चौकशी होऊन प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची कदर झाली पाहिजे, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक विक्रम बोंद्रे यांनी केली..'ए' संचामध्ये सलग प्रश्न आलेत, तसे व्हायला नको खरे तर. एका चुकलेल्या प्रश्नाचा गुण आम्ही देणार आहोत.- तुषार पाटील, समादेशक, एसआरपीएफ-५.आम्ही प्रश्नपत्रिका समितीत नसतो. ते अधिकार वरिष्ठांचे असतात.- सचिन डहाळे, साहाय्यक समादेशक, एसआरपीएफ-५