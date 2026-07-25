SRPF Women Recruitment : 'एसआरपीएफ'मध्ये महिलांची भरती कधी? सहा वर्षांनंतरही घोषणा कागदावरच; उमेदवारांचा सरकारला सवाल

प्रज्वल रामटेकेपुणे : राज्य राखीव पोलिस दलात (एसआरपीएफ) महिलांसाठी स्वतंत्र बटालियन स्थापन करण्याच्या ऐतिहासिक घोषणेला तब्बल सहा वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र, अद्याप एकाही महिला पोलिसाची या दलात भरती झालेली नाही. नागपूरमधील काटोल येथे पहिली महिला बटालियन स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळूनही, प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया कागदावरच अडकली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या हजारो महिला उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, आगामी भरतीत तरी या पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थीनींनी उपस्थित केली आहे..देशातील सर्व लष्करी दलांमध्ये सध्या महिलांची अधिकारी आणि कर्मचारी म्हणून यशस्वीरीत्या नेमणूक होत आहे. देशात सर्वप्रथम महिला पोलिसांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही महाराष्ट्र राज्यानेच घेतला होता. केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला जवानांची भरती केली जात आहे. याच ‘सीआरपीएफ’च्या धर्तीवर राज्यात ‘एसआरपीएफ’चे कामकाज चालते. असे असतानाही, राज्यात अद्याप ‘एसआरपीएफ’मध्ये महिलांना सामावून घेण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठी उदासीनता दिसून येत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..तत्कालीन राज्य सरकारने ७ जुलै २०२० रोजी ‘एसआरपीएफ’मध्ये महिलांचा स्वतंत्र गट (बटालियन) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी देत नागपूर जिल्ह्यातील काटोलमध्ये पहिली महिला बटालियन स्थापन करण्याचे निश्चित झाले होते. या बटालियनसाठी एक हजार ३८४ पदे निर्माण करण्यावर शासनाचे शिक्कामोर्तबही झाले. त्यानंतर, २०२१ मध्ये होणाऱ्या पोलिस भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ४६१ पदे भरली जातील आणि उर्वरित पदांची भरती एकूण तीन टप्प्यांत राबवली जाईल, असे ठरले होते. परंतु, आज सहा वर्षांनंतरही ही घोषणा हवेतच विरली आहे..याविषयी बोलताना विद्यार्थी समन्वय समितीचे विठ्ठल बडे म्हणाले, ‘‘राज्यात ‘एसआरपीएफ’मध्ये महिलांना सामावून घेण्याबाबतची आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते. २०२३ आणि २०२५ मध्ये झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनांतही या प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी शासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या प्रलंबित भरतीबाबत अनेक उमेदवारांनी राज्याचा गृह विभाग आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयाला ई-मेल तसेच पत्राद्वारे वारंवार निवेदने दिली आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही, प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.’’.‘‘एसआरपीएफ मधील महिलांची भरती गेल्या सहा वर्षांपासून रखडली आहे. २०२० मध्येच या भरतीसाठी जागांना मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते; परंतु शासनाकडून आजवर केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. आता लवकरच राज्यात नवी पोलिस भरती जाहीर होणार आहे. किमान या आगामी भरतीत तरी सरकारने ‘एसआरपीएफ’मधील महिला भरतीसाठी आवश्यक असणारी पात्रता आणि परीक्षेचे स्वरूप (पॅटर्न) तातडीने जाहीर करावे, जेणेकरून आम्हाला योग्य तयारी करता येईल.’’- काजल पवार, पोलिस भरतीची तयारी करणारी विद्यार्थिनी.‘‘सीआरपीएफ आणि लष्करात महिला अत्यंत उत्तम कामगिरी बजावत आहेत, मग राज्याच्या एसआरपीएफमध्ये महिलांना संधी का दिली जात नाही? शासनाने केवळ घोषणा न करता, तातडीने या भरतीचे निकष जाहीर करून प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात करावी. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे अनेक मुलींचे वयोमर्यादेचे नुकसान होत आहे.’’- स्वाती शिंदे, पोलिस भरतीची तयारी करणारी विद्यार्थिनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.