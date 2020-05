सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला राज्य सरकारचा 'तो' आदेश 'फेक'; वाचा सविस्तर बातमी!

पुणे : लॉकउाडन-४ च्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे गुरुवारी (ता.२७) बहुतांशी दुकाने सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला आदेश 'फेक' असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्यांतील व्यवहारांत कोणतेही बदल होणार नाहीत, असे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"राज्य सरकारचा कोणताही आदेश आतापर्यंत मिळालेला नाही, असे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले; तर सोशल मीडियावरील आदेश हा बनावट असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी स्पष्ट केले.

- 'लॉकडाउन ५.०'चा प्लॅन तयार; 'या' ११ शहरांवर असणार विशेष लक्ष्य!

लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यांत आता आणखी काही दुकाने सुरू होणार असून, त्यानुसार टॅक्‍सी, कॅब, रिक्षांसह काही दुकाने, खासगी कार्यालये, सरकारी कार्यालयातील शंभर टक्के उपस्थिती राहणार आहे, अशा आशयाचा मेसेज सोशल मीडियावर फिरत आहे. तर काही व्यवहारांबाबत आदेशात अस्पष्टता आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती दुकाने सुरू होणार का, याबाबत पुणेकरांत उत्सुकता आणि व्यापारी तयारीच्या दृष्टीने हवालदिल झाले आहेत. त्याचवेळी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना आता लॉकडाउन उठण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

- बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो, पुस्तकांची विक्री झाली सुरू; ऑनलाइनही ऑर्डर करता येणार!

परिणामी, अशा प्रकारच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या मेसेजसंदर्भात सर्वत्र उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. तेव्हाच, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर मात्र कोणत्याच हालचाली सुरू झाल्याने दिसून आले. एवढेच नाही; अशा आदेशाची कल्पनाही या दोन्ही यंत्रणांना नाही. तरीही, या यंत्रणांकडील जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तेव्हा नवा एकही आदेश नाही; तशी शक्‍यताही नाही. मात्र; लॉकडाउनची मुदत संपल्यानंतर नवे येऊ शकतात, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

- हिंजवडी पोलिसांच्या 'त्या' मेसेजमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये परसली घबराट

त्यामुळे पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात सध्या जी काही दुकाने अधिकृतरित्या सुरू आहेत, म्हणजे ज्यांना परवानगी आहे; तेवढेच व्यवहार ठराविक वेळेत सुरू राहणार आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केलेल्या नाहीत.

It is observed that above copies of ‘notifications’ are in circulation in social media. The State Govt clarifies that these notifications are not issued by the Govt of #Maharashtra. pic.twitter.com/OqpA4VBtw4

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 27, 2020