भारत-चीन सीमावादात ट्रम्प यांची एन्ट्री; म्हणाले, '...यासाठी अमेरिका तयार आहे!'

वॉशिंग्टन : लडाखच्या सीमेवर चीनकडून सुरु असलेल्या कुरापतींमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. त्यानंतर बुधवारी (ता.२७) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीन यांच्यात मध्यस्थी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. लडाख येथील भारत आणि चीनच्या सीमेवर मागील काही दिवसांपासून तणावपूर्ण वातावरण आहे.

लडाखच्या गल्वान परिसरातील रस्त्याच्या बांधकामाला चीनने आक्षेप घेत, भारत सीमारेषेवरील परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप चीनने केला होता. तर भारताने हे आरोप फेटाळून लावत हा रस्ता भारताच्या आधीन असलेल्या भूभागावरच बांधला असल्याचे म्हटले होते. यानंतर सीमारेषेवरील वादग्रस्त भूभागावरून भारत आणि चीन यांच्यातील सैन्याच्या जवानांमध्ये बाचाबाची झाल्याचा प्रकार देखील पुढे आला होता.

त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी ट्विट करत भारत आणि चीन यांच्यातील वादात अमेरिका मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी या ट्विट संदेशात भारत आणि चीनच्या सध्या सीमेवरील सुरू असलेल्या वादात अमेरिका मध्यस्थी करण्यास इच्छुक आणि सक्षम असल्याचे म्हणत दोन्ही देशांना याबाबत कळवल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वी देखील डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीरबाबत मध्यस्थी करण्यास अमेरिका तयार असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या वक्तव्यावर भारत सरकारने नाराजी व्यक्त करत, सिमला करारानुसार काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे ठामपणे सांगत मध्यस्थी नाकारली होती.

दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे जगभरात चीनची कोंडी झाली आहे. अशातच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या लष्करास युद्धासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जगभरातील बहुतेककरून सर्व देश कोरोनामुळे चीनला जबाबदार धरत आहेत. खास करून अमेरिकेने कोरोनाच्या महामारीला चीन कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. तर लडाख प्रकरणावरून चीनचे भारतासोबत विवाद सुरु आहे.

