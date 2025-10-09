Poptrao Pawar: राज्य शासनाचे आदर्शगाव योजनेला सुधारित मापदंड लागू: पोपटराव पवार; आदिवासी गावांना प्रती हेक्टर २८ हजार, अन्य गावांना २२ हजार

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर: राज्य शासनाने आदर्शगाव योजनेला सुधारित मापदंड लागू करण्यास अखेर मान्यता दिली आहे. डोंगराळ व आदिवासी भागातील गावांना प्रती हेक्टर २८ हजार रुपये व अन्य गावांना प्रती हेक्टर २२ हजार रुपये रक्कम मापदंड लागू राहतील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जलसंधारण व विकासाच्या उपक्रमांना मोठे बळ मिळणार आहे.अशी माहिती आदर्शगाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे या कामी विशेष सहकार्य मिळाल्याचे पोपटराव पवार यांनी सांगितले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आदर्शगाव योजनेची अंमलबजावणी ता. १० मार्च २०१५ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सुरू झाली होती. त्या वेळी प्रती हेक्टर १२ हजार इतका मापदंड निश्चित करण्यात आला होता. दरम्यान, केंद्र शासनाने २०२१ मध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY 2.0) अंतर्गत प्रती हेक्टर २२ हजार इतका नवीन मापदंड जाहीर केला होता..या सुधारित मापदंडांचा आदर्शगाव योजनेत वापर करावा अशी मागणी आदर्शगाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार व कृषी उपसंचालक वसंत बिनवडे यांनी राज्यशासनाकडे करून पाठपुरावा केला होता. बुधवार (ता.८)रोजी मृदू व जलसंधारण विभागाने याबाबत शासन निर्णय काढलेला असून सुधारित दरांना अधिकृत मान्यता दिली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .“आदर्शगाव योजनेत सहभागी झालेल्या दापूर (ता. नावापुर) ,जयपूरजनुना (ता.मातोळा),रोहणा (ता.देऊळगावराजा) ,माळेगावयात्रा (ता.लोहा),तळ्याचीवाडी (ता.कंधार),नागपूर (ता.गोकर),आंबाडीतांडा (ता.किंवड) या सात गावांना तसेच नवीन सहभागी होणाऱ्या गावाना सदर मापदंड लागू होतील. कृषी उपसंचालक वसंत बिनवडे, कृषी अधिकारी सुदर्शन वायसे,,कृषी पर्यवेक्षक सुरेश शिंदे या तांत्रिक पथकाने केलेला पाठपुरावा मोलाचा ठरला.शासनमान्यतेमुळे आदर्शगाव योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी होईल.ग्रामीण भागात जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास याकडे वाटचाल गतिमानता होईल.”पोपटराव पवार कार्याध्यक्ष, आदर्शगाव योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.