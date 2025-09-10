Pune News : दीड वर्षात तब्बल चाळीस हजाराहून नागरिक जखमी, मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव; नगरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

शिवाजीनगर : गेल्या दीड वर्षांत तब्बल चाळीस हजारांहून अधिक नागरिकांवर मोकाट कुत्र्यांनी हल्ला करून चावा घेतल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेकडून मिळाली आहे. क्यूआयकोड सोल्यूशन्स या संस्थेने २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात तब्बल १,७९,९४० भटके व मोकाट कुत्रे आहेत..या कुत्र्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे लहान मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक ठिकाणी जाणे-येणे धोकादायक झाले आहे. मागील दोन महिन्यांत जनवाडी येथील अभिमान मित्र मंडळाजवळ जवळपास पंधरा नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची माहिती स्थानिक रहिवाशी अनिता पवार यांनी दिली. मे महिन्यात मॉडेल कॉलनी परिसरात सात वर्षांच्या मुलाचा जबडा कुत्र्याने फाडला होता..शहरातील विविध चौकात व रस्त्यांवर मोकाट कुत्री टोळक्याने फिरताना दिसतात. ते नागरिकांवर हल्ला करतात, तसेच दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या मागे धावतात. त्यामुळे सर्व मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..नागरिकांना कुत्रा चावल्याची संख्या•२०२४ : २५,८९१•२०२५ (जुलैपर्यंत) : १७,०१४नसबंदी व लसीकरण मोहीम•२०२४-२५ : ५६,५३७ शस्त्रक्रिया व लसीकरण करण्यात आले..“कुत्र्यांची उत्पत्ती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. तसेच लसीकरण करून पुणे शहर रेबीजमुक्त करण्यासाठी सातत्याने मोहिम राबवली जात आहे.”डॉ. सारिका फुंडे, मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.“मागील आठवड्यात जनवाडी बसथांब्याजवळून जाताना कुत्र्याने माझ्यावर हल्ला केला. त्यात नखाने ओरखडे व चावा घेतला. सरकारी दवाखान्यात तीन इंजेक्शन घेतली असून अजून दोन बाकी आहेत. मोकाट कुत्र्यांना असे रस्त्यावर सोडण्याऐवजी कोठडीत ठेवावे. याच भागातील आठ वर्षांच्या मुलीला देखील कुत्र्याने चावा घेतला होता.”रघुनाथ भोसले, रहिवासी जनवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.