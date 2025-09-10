पुणे

Pune News : दीड वर्षात तब्बल चाळीस हजाराहून नागरिक जखमी, मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव; नगरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Stray Dog Menace : पुण्यात गेल्या दीड वर्षांत मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये ४०,०००हून अधिक नागरिक जखमी झाले असून, नागरिकांनी मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताची जोरदार मागणी केली आहे.
"Children, Women, Seniors Unsafe Due to Stray Dog Attacks"

Sakal

समाधान काटे
Updated on

शिवाजीनगर : गेल्या दीड वर्षांत तब्बल चाळीस हजारांहून अधिक नागरिकांवर मोकाट कुत्र्यांनी हल्ला करून चावा घेतल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेकडून मिळाली आहे. क्यूआयकोड सोल्यूशन्स या संस्थेने २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात तब्बल १,७९,९४० भटके व मोकाट कुत्रे आहेत.

