Pune Crime: वनवा लावणाऱ्या तीन युवकांवर वनविभागाकडून कारवाई; जुन्नर तालुक्यातील घटना, कारवाईचे निसर्गप्रेमींकडून स्वागत!

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील खामगाव गावच्या हद्दीतील डोंगरावरील राखीव वनक्षेत्रात आग लावणाऱ्या युवकांवर वनविभागाकडून कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. वणवा लावणाऱ्या या युवकांवर वनविभागाने गुन्हा दाखल केला असून न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. करण हरीभाऊ पारधी, अक्षय संतोष जाधव यांसह अन्य तीन व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान होळीच्या सणानंतर जुन्नर वनविभागाच्या हद्दीमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर डोंगराला वणवे लावण्याच्या घटना घडतात. या घटनांमुळे वन्य संपदेचे अतोनात नुकसान होऊन त्या भागातील परिसंस्था नष्ट होत असते. या कारवाईमुळे वणवे लावणाऱ्या समाजकंटकांना चांगलाच चाप बसेल त्यामुळे वनविभागाच्या या कारवाईचे निसर्गप्रेमींकडून स्वागत केले जात आहे. तर वणवे लावणारे वनविभागाच्या रडारवर असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शनिवार ता. 7 मार्च रोजी खामगांव येथील बनकक्ष क्र. 84 मधील शासकीय राखीव वनात मांगणेवाडी (खामगाव) ता. जुन्नर येथील करण हरीभाऊ पारधी, अक्षय संतोष जाधव व अन्य तीन जणांनी अपप्रवेश करुन वनास आग लावली. या आगीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र जळून वृक्ष संपदा तसेच वन्यप्राण्यांचे अधिवास नष्ट झाली. दरम्यान, वनपाल कृष्णा दिघे, वनरक्षक स्वरूप रेंगडे, किर्ती चिचमलकर हे वनविभागाचे कर्मचारी गस्तीवर असताना सायंकाळी सातच्या सुमारास वणवा लागल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. वनविभागाच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी चार नागरिक वनक्षेत्राला आग लावत असल्याचे दिसून आले..त्या चार पैकी दोन जण डोंगराच्या वरच्या भागात ठिकठिकाणी वणवा लावत खामगाव मांगणेवाडी कडून माणिकडोह च्या दिशेने चालले होते. तर अन्य दोन जण डोंगराच्या पायथ्या कडील बाजुने राखीव वनक्षेत्रात दोन ते तीन जागेवर वणवा लावत माणिकडोह च्या दिशेने चालले होते. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या शिताफीने त्यांचा पाठलाग केला व करण हरीभाऊ पारधी व अक्षय संतोष जाधव यांना पकडले. तर बाकीचे दोघेजण अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाले. फरार झालेल्याचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाची पथके रवाना करण्यात आली आहे..जुन्नर वनविभागामध्ये जुन्नर, आंबेगांव, शिरुर व खेड तालुक्यामध्ये वैविध्यपूर्ण अशी वन व वन्यजीव संपदा आहे. या नैसर्गिक वनसंपदेच्या संरक्षणासाठी वनविभाग अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. वणवा लावल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वनांचे व वन्यजीवांचे नुकसान होत आहे. वणवे रोखण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने वनक्षेत्रामध्ये ठिकठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तसेच ड्रोन सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून देखील नजर ठेवली जात आहे. त्यामुळे कुणीही शासकीय राखीव वनात अपप्रवेश करुन नये, वनास आग लावू नये अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा वनविभागाकडून देण्यात आला असून वणवा लावणाऱ्याची नावे वनविभागास कळविल्यास त्यांची नावे गोपनिय ठेवून त्यांना बक्षीस देण्यात येईल असेही वनविभागाकडून सांगण्यात आले..सावधान ... वणवे लावणाऱ्यानो याकडे लक्ष द्या...शासकीय राखीव वनात अपप्रवेश करणे, वनास आग लावणे ही कृत्ये भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहेत. अशा कृत्याकरिता दोन वर्षा पर्यतच्या कारवासाची शिक्षा तसेच दहा हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यासोबतच हा गुन्हा अजामीन पात्र स्वरुपाचा आहे..