पुणे

नीटच्या विद्यार्थ्याने केली आत्महत्या हिंगोलीतील घटना,आत्महत्येपुर्वी केला व्हिडीओ

नीटच्या विद्यार्थ्याने केली आत्महत्या हिंगोलीतील घटना,आत्महत्येपुर्वी केला व्हिडीओ
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विद्यार्थ्याची आत्महत्या
हिंगोली : कुटुंबीयांना व्हिडिओ पाठवून विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना येथे उघडकीस आली आहे. सुशील ढगे (वय १८) असे त्याचे नाव आहे. सुशील याने नीट परीक्षेची तयारी सुरू केली होती. नुकतीच दिलेली नीट परीक्षा कठीण गेल्यामुळे तो काही दिवसांपासून अस्वस्थ होता. मंगळवारी सायंकाळपासून तो बेपत्ता होता.

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