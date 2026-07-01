Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी..

आळेफाटा : पारंपरिक शेतीला फाटा देत वडगाव आनंद (पादिरवाडी) येथील प्रगतशील महिला शेतकरी सविता गागरे यांनी माळरानावरील ३३ गुंठे क्षेत्रात गुलाबशेती फुलविली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर त्या खर्च वजा जाता दरमहा २० ते २५ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवत आहेत..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गागरे यांनी बाजारपेठेचा अभ्यास करून ३३ गुंठ्यात ‘शिर्डी गुलाब’ वाणाची २,५०० रोपे लावली. लागवडीपूर्वी शेणखताचा वापर आणि ठिबक सिंचनाची सोय केल्याने माळरानावरील ही बाग बहरली आहे. या प्रकल्पासाठी त्यांना सुरुवातीला सुमारे दीड लाख रुपये खर्च आला. लागवडीनंतर सहा महिन्यांत उत्पादन सुरू झाले असून, सध्या दिवसाआड फुलांची तोडणी केली जाते. .सध्या बाजारात गुलाबाच्या फुलांना ७० ते २५० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. सण आणि लग्नसमारंभाच्या काळात हा दर २०० रुपयांच्या पुढे जातो. दरवर्षी सुमारे १,५०० ते २,००० किलो उत्पादन मिळते, असे गागरे यांनी सांगितले..गुलाबाचे पीक पुढील ८ ते १० वर्षे उत्पादन देणार असल्याने हा शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे. योग्य बाजारपेठ आणि मेहनतीच्या जोरावर गुलाब शेती फायदेशीर ठरत आहे.- सविता गागरे, फूल उत्पादक.MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.मागील पाच वर्षांतील किमान बाजारभाव(प्रतिकिलो रुपयांत)२०२१ ७०२०२२ १८०२०२३ १९०२०२४ २००२०२५ १८०२०२६ २५० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.