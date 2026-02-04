पुणे

Ethanol Rate : साखर उद्योगाच्या पदरी निराशा; ‘एमएसपी’, इथेनॉल दरवाढ नाहीच

साखर उद्योगाची घडी आता साखरेचा किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) अवलंबून आहे. जो मागील सात वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे.
ethanol sugar industry

ethanol sugar industry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - साखर उद्योगाची घडी आता साखरेचा किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) अवलंबून आहे. जो मागील सात वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. एकीकडे इथेनॉलच्या दरात तीन वर्षांपासून कुठलीही वाढ नाही, तर दुसरीकडे उसाच्या किमती आणि उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहेत. घसरलेल्या बाजारभावामुळे निर्यात अडचणीत आणि दरवाढीचा कुठलाही निर्णय निघाला नसल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे. अर्थसंकल्पामध्येही साखर उद्योगाच्या हाती निराशा आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Sugar Factory
Price
Ethanol
msp
Budget 2026

Related Stories

No stories found.