Ethanol Rate : साखर उद्योगाच्या पदरी निराशा; ‘एमएसपी’, इथेनॉल दरवाढ नाहीच

पुणे - साखर उद्योगाची घडी आता साखरेचा किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) अवलंबून आहे. जो मागील सात वर्षांपासून 'जैसे थे' आहे. एकीकडे इथेनॉलच्या दरात तीन वर्षांपासून कुठलीही वाढ नाही, तर दुसरीकडे उसाच्या किमती आणि उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहेत. घसरलेल्या बाजारभावामुळे निर्यात अडचणीत आणि दरवाढीचा कुठलाही निर्णय निघाला नसल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे. अर्थसंकल्पामध्येही साखर उद्योगाच्या हाती निराशा आली आहे..साखर उद्योगाशी संबंधित विविध संघटनांकडून वारंवार 'एमएसपी' वाढीच्या मुद्द्यासह इथेनॉलचे मुद्दे सरकार दरबारी मांडले आहेत. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखरेची 'एमएसपी' तीन हजार १०० निश्चित केली होती. त्यानंतर गेल्या सात वर्षांपासून साखर कारखानदारी, साखर संघटना तसेच महासंघाकडून सातत्याने 'एमएसपी' चार हजार ते चार हजार २०० करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..मात्र, आजपर्यंत केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. अशाचप्रकारे साखर उद्योगातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे इथेनॉलबाबतही हेच घडले आहे. मागील तीन वर्षांपासून इथेनॉलचे दर वाढलेले नाहीत. वाढता उत्पादन खर्च, उसाचा दर आणि इतर खर्च लक्षात घेता इथेनॉल दरवाढ अत्यावश्यक असताना, अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही..दरम्यान, साखरेचे बाजारभावही घसरले आहेत. केंद्र सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर अनुकूल नसल्याने प्रत्यक्ष निर्यात होत नसल्याची परिस्थिती आहे. एकीकडे साखरेचे दर घसरलेले, दुसरीकडे 'एमएसपी'त वाढ नाही, इथेनॉल आणि निर्यातीमध्येही प्रगती नसल्याने यावर्षी साखर उद्योगाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा असताना, साखर उद्योगासाठी कोणतीही ठोस घोषणा झाली नाही..सद्यःस्थिती काय?साखरेची एमएसपी फेब्रुवारी २०१९ पासून ३,१०० रुपयेएमएसपी वाढीची मागणी चार हजार ते ४,२०० रुपयेइथेनॉलचे दर मागील तीन वर्षांपासून स्थिरकेंद्राने निर्यात १५ लाख टनांना परवानगी, पण आंतरराष्ट्रीय दर अनुकूल नाहीतअर्थसंकल्पात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह संपूर्ण साखर उद्योगासाठी कोणत्याही सवलती नाहीतप्रोत्साहनात्मक तरतुदी जाहीर केलेल्या नाहीतउत्पादनासाठी आवश्यक दरवाढीबाबत कोणताही ठोस निर्णय नाही.निसाखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ झालेली नाही. मात्र, या कालावधीत उसाच्या किमती वाढलेल्या आहेत. कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशींमध्ये दरवर्षी स्पष्टपणे नमूद केले जाते, की एमएसपी ठरवताना एफआरपी हे मुख्य मानूनच एमएसपी निश्चित केली गेली पाहिजे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याचप्रमाणे इथेनॉलच्या किमतींबाबतही गंभीर स्थिती आहे.- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा).आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर अत्यंत कमी असल्याने साखर निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यास अर्थसंकल्पात अनुदान दिले असते, तर निर्यात करणे शक्य झाले असते. साखर उचल होऊन साखरेचे दर तीन हजार ७०० रुपयांच्या आसपास आहेत ते वाढू शकले असते. साखरेची एमएसपी चार हजार ते चार हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल करणे गरजेचे आहे.- पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना.