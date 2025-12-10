पुणे

Nira Bhima Sugar Factory : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी ‘नीरा-भीमा’वर साखरशाळा

शहाजीनगर परिसरातील उसाच्या फडात फिरणाऱ्यांच्या हातात आता वही- पेन
Nira Bhima Sugar Factory school

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वडापुरी - शहाजीनगर (ता. इंदापूर) येथे नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्यावर ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी साखर शाळा सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ मुले घेत आहेत.

