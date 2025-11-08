Farmers in Pimparkhed live in fear of leopards.

पुणे

Pimparkhed Leopard : पिंपरखेडमध्ये भीतीचे सावट, शेतकरी बिबट्यांच्या छायेत दिवस काढतायत!

Leopard Attacks : दाट उसाने वेढलेलं गाव, प्रत्येक वाटेत सळसळणारा आवाज, आणि मनात कायम धडकी भरवणारी ती एकच सावली , बिबट्याची! प्रत्येक वस्तीत ऊसाचं घनदाट जंगल. या ऊसातून बिबट्यांचे हालचाली रोज दिसतात.
Published on

संजय बारहाते

पिंपरखेड : सहा हजार लोकसंख्या असलेलं हे गोड ऊसाचं गाव बिबट्यांच्या कडु आठवणीने आज अक्षरशः भीतीच्या गर्तेत जगतंय.पहाटे सूर्य उगवतो, आणि गावकरी पिकांना पाणी द्यायला, जनावरांना चारा आणायला शेतात निघतात. पण प्रत्येक पावलावर मनात एकच प्रश्न “आज परत बिबट्या दिसेल का...?” हे गाव दाभाडे मळा, आंबेवाडी, डोंगरवस्ती, दत्तवाडी, वरे मळा, गायकवाड मळा, पोखरकर मळा, ढोमेमळा अशा अनेक वस्त्यांत विखुरलेलं. प्रत्येक वस्तीत ऊसाचं घनदाट जंगल. या ऊसातून बिबट्यांचे हालचाली रोज दिसतात.

