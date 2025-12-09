पुणे

Sugarcane Rate : ऊसदराची फुटली कोंडी; ‘माळेगाव’कडून ३३०० रुपयांची उचल

चालू गळीत हंगामासाठी माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याने प्रतिटन ३३०० रुपये इतकी पहिली उचल देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव - चालू गळीत हंगामासाठी माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यानेही ‘सोमेश्वर’पाठोपाठ प्रतिटन ३३०० रुपये इतकी पहिली उचल देण्याचा निर्णय आज जाहीर केला. जिल्ह्यातील ही सोमेश्वरच्या सोबतीने उच्चांकी उचल ठरणार आहे. या बहुप्रतीक्षित निर्णयाने जिल्ह्यात ३१०० ते ३३०० रुपये उचलीचा ‘ट्रेंड’ चालू हंगामात तयार झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

