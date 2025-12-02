Suhana Swasthyam 2025 : योगाद्वारे शरीराबरोबर मनाची, आत्म्याची शुद्धता

- श्री एम, आध्यात्मिक योगगुरूयोगविद्येचे मूळ भारतीय असले, तरी त्यातून मिळणारा संदेश हा विश्वव्यापी आहे. योग म्हणजे केवळ आसन करणे नाही. शरीर स्वास्थ्यासाठी योगासने आवश्यकच आहेत, त्याचबरोबर आत्मा आणि मनाच्या शुद्धतेसाठी तो सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. योगामध्ये मोठा गर्भितार्थ दडला आहे, तोच समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या योगाबद्दल आध्यात्मिक, योगगुरू श्री एम सांगत होते. ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ उपक्रमांतर्गत श्री एम ‘योग आणि बियाँड’ या विषयावरील व्याख्यानात योगातील मर्म उलगडून दाखवणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी साधलेला संवाद.ध्यानधारणा करण्यासाठी कोणत्याही एकांतस्थळी जाण्याची आवश्यकता नाही. आपण आपल्या घरालाच ‘हिमालय’ करू शकतो! कारण तुम्ही आता कोणत्याही धार्मिकस्थळी गेल्यास तिथे प्रचंड गर्दी दिसते. तिथे काय ध्यानधारणा होणार? एकांत, स्वच्छ वातावरण असलेल्या ठिकाणी वर्षातून एकदा दहा दिवसांसाठी जायला हरकत नाही, मात्र कायमस्वरूपी ध्यानधारणा करण्यासाठी घराला ‘हिमालय’ करण्यास पर्याय नाही....प्रश्न - गुरूच्या प्राप्तीसाठी काय करावे?उत्तर - आपल्याला गुरू पाहिजे ही मनात दृढ आशा आणि विश्वास असला पाहिजे. मला गुरू प्राप्ती झाली पाहिजे, मी गुरूच्या जवळ जात आहे, अशी प्रबळ इच्छा पाहिजे. कारण आध्यात्मिक जीवनात गुरूची आवश्यकता असतेच. दृढनिश्चय असल्याशिवाय गुरूची प्राप्ती होत नाही. गुरूच्या प्राप्तीसाठी कोणत्याही प्रकारचे तंत्र-मंत्र करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्या मनातील अतूट विश्वासच गुरूला तुमच्याकडे खेचून आणेल. हा माझा अनुभव आहे. त्यामुळेच सांगतो गुरू प्राप्तीसाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न करावे लागत नाही. एक आहे, सध्या कलियुग असल्याने गुरू करताना खबरदारी घेतली पाहिजे. आध्यात्मिक उंची आणि शुद्धता असलेली व्यक्तीच गुरू असावी, याबाबत सजगता असावी. खरा गुरू मिळाल्यावर एक महत्त्वाचा संकेत मिळतो; तो म्हणजे गुरू आपल्याकडून काहीच अपेक्षा करत नाही, उलट तोच खूप भरभरून देत आहे, ही जाणीव होणे..जीवनात सत्संगाची आवश्यकता का आहे?तुम्ही भागवत वाचल्यास लक्षात येईल, प्रत्येक व्यक्ती समाजप्रिय आहे. एकटी व्यक्ती काही कार्य करू शकत नाही. त्याला सहायकाची मदत लागतेच. त्यालाच 'संग' असे संबोधले जाते. तुम्ही योग्य संगात नसल्यास दुःसंग लागणारच नाही. जीवनात अनेक संग आपल्याला आकर्षित करतात, परंतु त्याचा उपयोग नसतो. जीवनात साधू सत्संगाची नितांत आवश्यकता आहे. यामध्ये नामस्मरणाचेही महत्त्व खूप आहे. आध्यात्मिक आयुष्यात स्वतःशी संवाद साधण्यासाठी नामस्मरणाचा खूप उपयोग होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, नामस्मरण ही अत्यंत सोपी, सहज साधना आहे. नामस्मरणामुळे चांगल्या पद्धतीने स्वसंवाद करता येतो. त्यामुळे सर्वांसाठी नामस्मरण ही प्रभावी माध्यम आहे..योगाचे महत्त्व आपण कसे अधोरेखित कराल?चित्त वृत्तींना दूर करणे म्हणजेच योग आहे, असे योगाचे संस्थापक पतंजली सांगतात. आपल्याकडे योगाची हजारो वर्षांची परंपरा आहे. योगाचे मूळ भारत असले तरी त्यातून मिळणारा संदेश विश्वव्यापी आहे. त्यामुळेच योग केवळ भारतीय नागरिकांसाठी नव्हे, तर विश्वातील सर्वांसाठी आहे. स्वतःला समजून घेऊन प्रगती करण्यासाठी योग हा सर्वांगसुंदर मार्ग आहे. सर्वांसाठीच तो परिणामकारक आहे. आजकाल 'योग' हा विषय निघाला की, सर्वसामान्यांना वाटते यामध्ये केवळ आसने करायची असतात. योगासन करणे, प्राणायाम केले म्हणजे योग केला, अशी भावना आहे. वस्तुतः योग म्हणजे खूप गर्भितार्थ असलेला विषय आहे. तो समजून घेण्यासाठी 'योग आणि बियाँड' हा विषय यावेळी व्याख्यानासाठी घेतला आहे. आसन ही योगाची सुरुवात आहे. अष्टांगयोग म्हणजे योगाची आठ अंगे, ज्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी यांचा समावेश होतो. यामध्ये समाधी ही अंतिम अवस्था असून, आसन तिसरे अंग आहे. योग म्हणजे केवळ आसन असा संकुचित अर्थ काढला जातो. शरीरासाठी आसन आवश्यकच आहेच, परंतु त्यापुढे जाऊन आत्मा आणि मनासाठी काहीतरी करणे गरजेचे आहे. योगद्वारेच आत्मा आणि शरीराची शुद्धता करता येते. ते कसे करायचे हे सांगण्यासाठी या विषयाची निवड केली आहे..शारीरिक आणि मानसिक ऊर्जा वाढविण्यासाठी योगाचे महत्त्व कसे आहे?योगाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सध्या योग थेरपीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे. त्यावरून असे लक्षात आले की, अनेक आजारांवर योग परिणामकारक आहे. मनःशांतीसाठी योगाशिवाय पर्याय नाही. आपले मन कायम भटकत असते, चित्त भानावर नसते. ते भानावर आणण्यासाठी योग उपयुक्त आहे..भारतात योगाबाबत जागरूकतेसाठी काय केले पाहिजे?आपल्या देशाला मोठी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक परंपरा लाभली आहे, हे सर्वप्रथम भारतीय नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे. अर्थात, त्यावर केवळ चर्चा करून उपयोग नाही. म्हणजे त्रेतायुगात मोठे योगी, ज्ञानी ऋषी होऊन गेले, यावर चर्चा करत असताना त्यांच्या शिकवणुकीनुसार आताच्या म्हणजे कलियुगात काय करता येईल, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे असलेल्या परंपरेचे प्रत्यक्ष आचरण केले पाहिजे. 'काही होणार नाही,' असा नकारात्मक विचार करू नये. आजही चांगले बदल निश्चित होऊ शकतात. इच्छा असल्यास मार्ग नक्कीच दिसतो. त्यामुळे आपल्या समृद्ध परंपरेचा विसर न पडू देता त्यावर सद्यःस्थितीनुसार काम करण्याची गरज आहे. आताच्या समस्यांवर परंपरेच्या आधाराने उत्तरे शोधली पाहिजेत..आध्यात्मिक आणि धार्मिक असणे यात काय फरक आहे?आध्यात्मिक आहे, तो निश्चितच धार्मिक असतो, असे माझे ठाम मत आहे. धार्मिकतेला आध्यात्मिकतेची जोड मिळाल्यास आपली कर्मे अधिक मजबूत होतात. आध्यात्मिक अनुभवातून आपल्या कर्माची सुरुवात झालेली आहे. अध्यात्माशिवाय कर्म अपूर्ण आहे. आपण आध्यात्मिक अनुभूतीला सोडून केवळ कर्मावर लक्ष केंद्रित केल्यास ते अपूर्ण राहते. कारण, त्यातील मूळ तत्त्व नष्ट झालेले असते. आध्यात्मिक आणि धार्मिक या दोन्ही संकल्पना एकमेकांना पूरकच आहेत..दैनंदिन जीवनात योगाचे आचरण कसे करावे?योग आणि आयुर्वेदात फार फरक नाही. आयुर्वेदाचे नाव उच्चारल्यावर आपल्या डोळ्यांसमोर औषधोपचार येतात. आयु म्हणजे जीवन. चांगल्या पद्धतीने कसे जगावे, हे सांगणारे शास्त्र म्हणजे आयुर्वेद. योगाचा एक भाग याच पद्धतीने विचार करतो. आपले शरीर व मन तंदुरुस्त राहून सुदृढ जीवन जगण्याचा मार्ग योग सांगतो. त्यामुळेच दैनंदिन जीवनासाठी योग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आसन, प्राणायाम आणि आहार यामध्ये यम-नियमचा योग्य उपयोग केल्यास त्याचा दैनंदिन जीवनात खूप चांगला परिणाम होतो. उत्तम आरोग्यासाठी दिवसातील ठरावीक वेळ काढला पाहिजे..आध्यात्मिक प्रगतीसाठी योगाचे महत्त्व काय आहे?शरीरस्वास्थ्यासाठी योग महत्त्वाचा आहेच, त्याचबरोबर आध्यात्मिक प्रगतीसाठी स्वयंशिस्त आवश्यकच आहेच. दिवसभरात कमीत कमी दहा ते पंधरा मिनिटे ध्यानधारणा केली पाहिजे. यामध्ये तुम्ही प्राणायाम, नामस्मरणही करू शकता. म्हणजे दैनंदिन जीवनात योगाचा निश्चित चांगला परिणाम होणार. 'मला वेळ मिळत नाही,' ही सबब चुकीची आहे. शरीर-मन स्वस्थ्य ठेवण्यासाठी दिवसभरात थोडा वेळ नक्कीच काढता येतो, अर्थात त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती असावी.(शब्दांकन - आशिष तागडे). 