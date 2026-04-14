Summer Heatwave : ऊन वाढले, जिवाला जपा; उष्णतेच्या लाटेचा धोका

पुणे - उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापला असतानाच विदर्भ अक्षरशः होरपळून निघत आहे. अकोला येथे यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ४४ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. उद्या (ता. १५) कोकणात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने, तर सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यात उष्ण लाटेची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे. पुढील काही दिवस राज्यात उष्ण लाटेची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान केंद्राकडून बाहेरच्या दिशेने वारे वाहणारी चक्राकार वाऱ्याची स्थिती आहे. अकोला येथे उच्चांकी ४४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा चाळिशीपार गेला आहे. दुपारच्या वेळी झळा वाढत असून, घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. आज अकोलापाठोपाठ अमरावती आणि वर्धा येथे ४३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात उन्हाचा चटका आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..'यलो अलर्ट'चा इशारामध्य महाराष्ट्रात सांगली आणि सोलापूरमध्ये बुधवारी (ता. १५), सांगली, सोलापूरसह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील तुरळक भागांत गुरुवारी (ता. १६), तर जालना, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील तुरळक भागांत शुक्रवारी (ता. १७), तसेच विदर्भातील अकोला, अमरावतीमध्ये गुरुवारी (ता. १६) आणि अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळमध्ये शुक्रवारी (ता. १७), तसेच अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यांतील तुरळक भागांत शनिवारी (ता. १८) उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामानशास्त्र विभागाने या सर्व जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' दिला आहे..पुण्यातील पारा ओलांडणार चाळिशीपुणे आणि आसपासच्या परिसरात पुढील तीन ते चार दिवस आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. परंतु पुण्यातील शिवाजीनगर, पाषाण, चिंचवड, मगरपट्टा, कोरेगाव पार्क येथील कमाल तापमानाचा पारा बुधवारी (ता. १५) आणि गुरुवारी (ता. १६) ४० अंश सेल्सिअस आणि त्यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. पुणे, पाषाण, चिंचवड, मगरपट्टा, कोरेगाव पार्कमध्ये बुधवारी कमाल तापमान ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत, तर लोहगाव येथील कमाल तापमान बुधवारी आणि गुरुवारी ४२ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे..राज्यातील तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)अकोला - ४४.०अमरावती - ४३.८वर्धा - ४३.५सोलापूर - ४३.२यवतमाळ - ४२.६गडचिरोली - ४२.६चंद्रपूर - ४२.२नागपूर - ४२.२वाशीम - ४२.४परभणी - ४२.१ .अकोला जगात सर्वांत उष्णनागपूर : जगभरातील शहरातील तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या एल डोरॅडो या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ४४ अंशांची नोंद झालेले अकोला शहर हे आज जगातील सर्वांत उष्ण शहर ठरले. गुलबर्गा येथेही ४४ अंश तापमान होते. आज जगातील सर्वाधिक तापमान असलेल्या पहिल्या १५ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच, तर देशातील एकूण दहा शहरांचा समावेश होता.अकोला - २५.०० । ४४.००.असा करा बचावदिवसभरात वेळोवेळी भरपूर पाणी प्या.लिंबूपाणी, ताक, नारळ, पाणी ही पेये घ्यावीतहलके सैल तसेच पांढरे, सुती कपडे घालावेतबाहेर जाताना टोपी, स्कार्फ किंवा छत्री वापरागॉगलचा वापर करा, गरम वाटल्यास आंघोळ कराभर उन्हामध्ये काम करणे टाळावेउष्माघाताची लक्षणे जाणवल्यास उपचार घ्या .या आजारांचा धोकाउष्माघातशरीरातील पाणी कमी होणेश्वसनाचे विकारत्वचेची अॅलर्जी.