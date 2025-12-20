पुणे

Mumbai Mega Block : मुंबईत ब्लॉकमुळे उद्या १३ रेल्वेंवर परिणाम

मुंबईत रेल्वे प्रशासनाने घेतलेल्या ब्लॉकमुळे पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकावर होणार परिणाम
पुणे - मुंबईत रविवारी (ता. २१) रेल्वे प्रशासनाने विविध कारणांसाठी ब्लॉक घेतला आहे. त्याचा परिणाम पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकावर होणार आहे. १३ मेल एक्स्प्रेस गाड्यांना कल्याण व ठाणे स्थानकादरम्यान उशीर होणार आहे. परिणामी, या गाड्यांना मुंबई गाठण्यासाठी किमान १५ मिनिटांचा उशीर होईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले.

