Baramati By Election : सुनेत्रावहिनींच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

बारामती, ता. 21: अजितदादा पवार ज्या तडफेने काम करत होते त्याच तडफेने सुनेत्रा वहिनी देखील काम करीत आहेत, हे मी गेल्या दोन महिन्यात अनुभवले आहे. बारामतीच्या सर्वांगिण विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वजण त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अशी ग्वाही देत सुनेत्रा पवार यांना देशात विक्रमी मताधिक्याने विजयी करा,असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता मंगळवारी (ता. 21) बारामतीत झाली. या प्रसंगी आयोजित सांगता सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते. दादांच्या पश्चात वहिनींनी आपले दुःख बाजूला ठेवून पक्ष आणि प्रशासनाची धुरा सांभाळली याचे कौतुक करत जनतेचा विश्वास हा महत्त्वाचा मानून त्या कार्यरत असल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे कौतुक केले..ते म्हणाले, सुनेत्रा वहिनींच्या माध्यमातून केवळ एक महिला उपमुख्यमंत्रीच नाही तर महाराष्ट्राला एक सक्षम महिला नेतृत्व मिळाले आहे अजित दादांच्या जाण्याने केवळ पवार कुटुंबाचेच नाही तर राज्याचे नुकसान झाले आहे. बारामतीच्या सर्वांगिण विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आम्ही वहिनींसोबत कायम असू. .या प्रसंगी सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, एका संघर्ष योध्याची मी सहचारिणी आहे, येसूबाई ज्याप्रमाणे लढल्या त्याचप्रमाणे मीही जनतेची कायम सेवा करीत राहील. दादा गेल्यानंतर बारामतीकरांनी मला व माझ्या कुटुंबाला भावनिक आधार दिला, मी आज मते मागण्यासाठी नाही तर नाते टिकवण्यासाठी मी तुमच्यासमोर उभी आहे. .अजितदादांनी बारामतीला देशात नंबर एकचा तालुका बनवण्याचे जे स्वप्न पाहिले होते, ते आपण सर्वजण मिळून पूर्ण करू, दादांच्या विचारांचा वारसा तितक्याच ताकतीने पुढे नेण्यासाठी मी प्रयत्न करीन. दुःखाला कवटाळून बसणार नाही, जोपर्यंत बारामतीकर माझ्या पाठीशी आहेत तोपर्यंत न थांबता शिव शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा मी पुढे नेईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. .Sunetra Pawar : 'दादांनंतरची ही पहिलीच निवडणूक, त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याची बारामतीकरांना संधी'; पोटनिवडणुकीबाबत काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?.दादांचे जिवलग मित्र देवेंद्र..देवेंद्र फडणवीस हे केवळ राज्याचे प्रमुखच नाही तर दादांचे जिवलग मित्र होते, त्यामुळे बारामतीच्या विकास कामांना निधीची कोणतीही कमतरता ते भासू देणार नाही, अशी अपेक्षा सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली. .....तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही अजितदादांच्या अपघाता मागे जे सत्य आहे ते जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत आमच्यातील कोणीही स्वस्थ बसणार नाही, यामागील सत्य बाहेर यायलाच हवे अशी सर्वांचीच इच्छा आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. .शरद पवारांचा फोन..बारामती विधानसभा निवडणुकीत आम्ही सुनेत्रा पवार यांच्या सोबतच आहोत असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी फोन करून आपल्याला सांगितल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणात नमूद केले.