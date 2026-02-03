Ajit Pawar Praful Patel Statement : सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व, अजित दादांच्या आठवणी; आगामी राष्ट्रवादीची वाटचाल प्रफुल्ल पटेलांनी सगळंच सांगितलं

Ajit Pawar Death Reactions Praful Patel : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शोकसभेत भावनिक भाषण करत अजित दादांसोबत झालेल्या शेवटच्या संवादाला उजाळा दिला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याचा निर्णय सर्व आमदारांनी एकमताने घेतल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच मी राष्ट्रवादी पक्षाचा अध्यक्ष होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण पटेल यांनी दिले..पटेल म्हणाले, “प्रफुल्ल भाई, आता आपली भेट होणार नाही,” असे शब्द अजित दादांनी शेवटच्या भेटीत उच्चारले होते. काही क्षण ते शांत झाले होते आणि ते क्षण आजही विसरणे कठीण जात आहे. “नियतीने जे घडवले ते स्वीकारावे लागते; पण दादा असे अचानक जातील, असे कधीच वाटले नव्हते,” अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या..१९९१ मध्ये मी आणि अजित पवार एकत्र लोकसभा सदस्य झालो, तेव्हापासून संसदीय जीवनाची वाटचाल सुरू झाली, असे पटेल यांनी सांगितले. त्यानंतर अजित पवार महाराष्ट्रात सक्रिय झाले, तर शरद पवार दिल्लीच्या राजकारणात होते. “१९९९ मध्ये आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि सर्वांनी मिळून पक्षाची मोठी वाटचाल घडवली. पवार कुटुंबाशी माझे जिव्हाळ्याचे, वैयक्तिक संबंध आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले..Ajit Pawar Plane Crash : विमान अपघातानंतर अजित पवार यांची ओळख घड्याळामुळे नव्हे तर दुसऱ्या कारणामुळे पटली; पोलिस सुत्रांकडून खुलासा.राजकारणातील चढ-उतारांचा उल्लेख करत पटेल म्हणाले की, मित्रांच्या साथीनेच राजकारण पुढे जाते. २०२३ मध्ये एनडीएमध्ये सामील होण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला, त्यावेळी पक्षात फूट पडली; मात्र अजित पवार आणि आपण एकत्र राहून आव्हाने व संकटांना सामोरे गेलो. “आम्हाला पुढे जाण्याची वेळ होती, पण नियतीच्या मनात काही वेगळे होते. त्यामुळे आज अजित दादांना श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ आली,” असे त्यांनी सांगितले..अजित पवार यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाबाबत बोलताना पटेल म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांच्याकडे नेतृत्व सोपवण्याचा आग्रह पक्षाचा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची तातडीची बैठक घेण्यात आली आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाला कोणाचाही विरोध झाला नाही. “पवार कुटुंबात तीन दिवसांचा शोक पाळला जातो. त्यामुळे चौथ्या दिवशी सुनेत्रा ताईंना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “सुनेत्रा पवार हेच आमचे पुढील नेतृत्व असेल. आम्ही सर्वजण त्यांच्यासोबत काम करणार आहोत,” असा ठाम विश्वास व्यक्त करत पटेल यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला..जग पुढे निघाले आहे आम्हालाही पुढे जावे लागेल पुढच्या काळात आमच्याकडे अजित दादांचे नेतृत्व नसेल यामुळे सुनेत्रा ताईंचे नेतृत्व माणून आम्हाला आगामी काळात पुढे जावं लागेल सगळ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करायचं आहे. आपली एक राजकारणी पार्टी आहे काही लोक आमच्याविषयी सध्या तर्क वितर्क लावत आहेत कोणतीही शहानिशा करता आमच्यावर बोलत आहेत. घाईघाईने काही निर्णय घेतले जात आहेत. अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत परंतु या गोष्टींना काही तथ्य नाही. आम्हाला आमच्या परिवारातील सदस्य गेल्याचे मोठे दुख आहे. परंतु राष्ट्रवादी पार्टीची आगामी वाटचाल कुठे थांबली नसली पाहिजे यासाठी आम्ही निर्णय घेतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.