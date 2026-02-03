पुणे

Ajit Pawar Praful Patel Statement : सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व, अजित दादांच्या आठवणी; आगामी राष्ट्रवादीची वाटचाल प्रफुल्ल पटेलांनी सगळंच सांगितलं

Sunetra Pawar leadership : सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व सर्वमान्य असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असताना प्रफुल्ल पटेल यांनी दिवंगत अजित पवार यांना भावनिक श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
Praful Patel emotional tribute to Ajit Pawar

Praful Patel emotional tribute to Ajit Pawar

Sandeep Shirguppe
Ajit Pawar Death Reactions Praful Patel : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शोकसभेत भावनिक भाषण करत अजित दादांसोबत झालेल्या शेवटच्या संवादाला उजाळा दिला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याचा निर्णय सर्व आमदारांनी एकमताने घेतल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच मी राष्ट्रवादी पक्षाचा अध्यक्ष होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण पटेल यांनी दिले.

