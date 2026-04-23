NCP Politics : नाझेर काझींना विधानपरिषदेवर संधी द्यावी; बुलडाणा राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांची सुनेत्रा पवारांकडे मागणी

सिंदखेड राजा : अजित दादांचा शब्द पक्का असतो हे महाराष्ट्राला माहीत आहे.त्यांच्याच कार्यपद्धतीने पक्षाचे काम पुढे नेण्याची आपली जबाबदारी आहे,महाराष्ट्राने दादांवर भरभरून प्रेम केले त्यामुळेच पक्षाचा गोतावळा वाढू शकला अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती येथे बुलडाणा जिल्ह्यातील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केले.राष्ट्रवादीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष ॲड नाझेर काझी यांना विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी ता.२२ एप्रिल रोजी बारामती येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली.त्यांनी बोलताना सांगितले की,सध्या अनेक संकटातून आम्ही जात आहोत..पक्षाच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ मी पक्षाच्या सर्वांशी बोलून विधान परिषदेचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली आहे.प्रत्येकाची इच्छा असते की आपल्या मनासारखं व्हावं आणि मलाही कोणाला नाराज करायला आवडत नाही. मात्र,प्रत्येक गोष्टीची एक पद्धत असते.मी तुम्हाला खात्री देते की, कोणावरही अन्याय होणार नाही सर्वांचा सर्वसमावेशक विचार करूनच निर्णय घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यातील शिष्टमंडळांने बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन केले त्यानंतर त्यांनी आमदार मनोज कायंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री सुमित्रा पवार यांची भेट घेतली,पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. यावेळी आमदार मनोज कांयदे यांनी मनोगत व्यक्त केले यावेळी त्यांनी सांगितले की,ॲड.नाझेर काझी हे नेहमीच सर्व समाजातील घटकांना सोबत घेऊन काम करत आहे..कठीण काळात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राष्ट्रवादी पक्षाची एक निष्ठा राहिले त्यांच्या निवडीमुळे जिल्ह्यात नवे तर संपूर्ण विदर्भातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठी ताकद मिळणार असल्याचे आमदार मनोज कायंदे यांनी यावेळी सांगितले.राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष शंतनु बोंद्रे,समता परिषद जिल्हाध्यक्ष संतोष खांडेभराड, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते इरफान अली,माजी नगराध्यक्ष विष्णू मेहेत्रे,राष्ट्रवादी जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज दांडगे यांच्यासह आदी पदाधिकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राष्ट्रवादी युवक प्रदेश सरचिटणीस नितीन कायंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते सुभाष दराडे, राष्ट्रवादी युवक जिल्हा उपाध्यक्ष शेख यासिन, प्रा,सदाशिव मुंढे,सिद्धार्थ जाधव, प्रकाश गीते,डॉ.निलेश गांवडे,नितीन शेळके,शाम जाधव, देवेंद्र देशमुख,शाम मेहेत्रे,नगर सेवक निलेश ठाकरे, कैलास म्हस्के,श्रेया खरात,संतोष मेहेत्रे,सारिका मेहेत्रे, आरेफ चौधरी,राजेंद्र अंभोरे,रवी आघाव,भगवान पालवे, गजानन काकड,उमेश खरात, सागर मेहेत्रे,यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..