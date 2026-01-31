Sharad Pawar On Sunetra Pawar Statement : सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीवर, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का?; शरद पवारांनी सर्वच गोष्टींचा केला उलगडा

Sunetra Pawar Political Entry : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बारामतीतून भावना व्यक्त केल्या. अजित पवार यांचे जाणे हा केवळ राजकीयच नव्हे, तर वैयक्तिक पातळीवरही प्रचंड आघात असल्याचे त्यांनी नमूद केले..“नव्या पिढीवर आता मोठी जबाबदारी आहे. अजित पवार हे कर्तृत्ववान नेते होते. लोकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने काम केले. हा मोठा धक्का आहे; मात्र हे सगळे मागे टाकून आम्हाला पुढे काम करावेच लागेल,” असे पवार म्हणाले..राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले की, “सुनिल तटकरे यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांनी काही निर्णय घेतले असतील, तर तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय असून त्यांचा अधिकार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्र येण्याच्या चर्चेत मी सहभागी नव्हतो.”दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यासाठी जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह काही सहकारी सातत्याने प्रयत्नशील होते, असे सांगत पवार म्हणाले, “मात्र या सगळ्यात अजित पवार यांच्यावर झालेला आघात फार मोठा आहे. त्यांच्या जाण्याने पवार कुटुंबातील तरुण पिढीवर मोठे काम उभे राहिले आहे.”.Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीबाबत विचारले असता शरद पवार यांनी स्पष्ट केले की, “याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. माझ्या कानावर तसे काही आलेले नाही. सुनेत्रा पवार शपथ घेणार असतील, तर तो राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा अंतर्गत निर्णय आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे यांनी काय करायचे ते ठरवले असेल.”दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत गेल्या चार महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती आणि त्याचे सर्व अधिकार जयंत पाटील यांच्याकडे होते, असेही पवार यांनी सांगितले. मात्र, “या दुर्दैवी घटनेमुळे सध्या त्या चर्चा थांबल्या आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..शरद पवार अजित पवारांवर काय म्हणालेअजित पवारांचं वैशिष्ठ्य होतं की लोकांच्या प्रश्नावर सखोल माहिती घ्यायची आणि लोकांना न्याय देता येईल याचा प्रयत्न करता येईल. दैनंदिन कामाची सुरुवात सहा सात वाजल्यापासून व्हायची. आज ते हयात असते तर घरी दिसले नसते तर फिल्डवर असते. असा कर्तृत्ववान नेत्यालापक्षानं, सहकाऱ्यांनी, बारामतीकरांनी प्रचंड साथ दिली. कामात कधी कमतरता दाखवली नाही. त्यामुळे अशी व्यक्ती सोडून जाते तेव्हा प्रचंड आघात होतो. तो आघात आम्हा सगळ्यांवर आहे. या परिस्थितीतीला सामोरं जावं लागेल, लोकांचं दु:ख कमी करण्यासाठी आम्हाला काम करावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.