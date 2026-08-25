पुणे

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या बंडखोर खासदारांना नोटीस

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या बंडखोर खासदारांना नोटीस
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २५ ः तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडत ‘नॅशनल सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’मध्ये (एनसीपीआय) सामील झालेल्या २० बंडखोर खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेचा विषय लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर प्रलंबित आहे. या अपात्रता याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले जावेत, या ‘तृणमूल’चे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विनंती याचिकेची सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने २० खासदारांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात बिर्ला यांना नोटीस देण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. मात्र अध्यक्षांना नोटीस बजावू नये, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केल्यानंतर खंडपीठाने अध्यक्षांना नोटीस बजावणे टाळले. अपात्रता याचिकांच्या अनुषंगाने बिर्ला यांनी खासदारांना नोटिसा बजावल्या असल्याचे मेहता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर हा केवळ एक नोटीस जारी करण्याचा प्रश्न नाही तर निश्चित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रश्न असल्याचे न्या. बागची यांनी सांगितले. वीस बंडखोर खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. अन्य पक्षाचा त्यांनी घेतलेला आसरा म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे बॅनर्जी यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

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