Pune News : देवस्थान जमिनींचे दानपत्र सरकारला स्वीकारता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पुणे - देवस्थान समिती किंवा विश्वस्तांनी इनाम जमिनीचे दानपत्र (बक्षीसपत्र) करून दिले, तरी ते सरकारला स्वीकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देवस्थानांच्या व्यवस्थेसाठी मिळालेल्या जमिनीच्या उत्पन्नावर केवळ मंदिराचाच हक्क असून, सार्वजनिक कारणासाठीही सरकार अशा जमिनी विनामोबदला अधिग्रहित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..तामिळनाडूतील एका मंदिराची सव्वा एकर जमीन विश्वस्ताने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे दानपत्राद्वारे दिली होती. त्या जागेवर ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयाने याविरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर भाविकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती पामिधिघंटम नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने विनामोबदला जमीन स्वीकारण्याची सरकारची कृती बेकायदेशीर ठरवली..सार्वजनिक कामासाठी जागा हवी असल्यास चालू बाजारभावाने भाडे निश्चित करून त्यात वेळोवेळी वाढ करावी. तसेच, २०१९ पासूनचे थकीत भाडे देवस्थानला द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला..या निकालामुळे ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमा’तील कलम ३६ (अ) अन्वये धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने ट्रस्टच्या स्थावर मिळकतीचे बक्षीसपत्र करण्याच्या तरतुदीवर बंधने आली आहेत. तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित देवस्थान इनाम जमीन कायद्यावरही या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल, अशी माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.