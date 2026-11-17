पुणे : बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँक अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत असतील, तर केवळ त्या कारवाईच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी) फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ‘चव्हाण धर्मेंद्र व इतर विरुद्ध तेलंगण राज्य व इतर’ या प्रकरणात नुकताच हा निकाल दिला असून, संबंधित बँक अधिकाऱ्यांविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली आहे..नेमके प्रकरण काय?‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने एका लघुउद्योगाला २०१० पासून कर्ज सुविधा दिली होती. आर्थिक अडचणींमुळे हे कर्जखाते २०१६ मध्ये ‘एनपीए’ झाले. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकांनी बँकेकडून पुनर्वसन पॅकेज न मिळाल्याचा, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न झाल्याचा तसेच जातीय भेदभाव केल्याचा आरोप करत बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्याविरोधात अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती..सर्वोच्च न्यायालयाची प्रमुख निरीक्षणेकेवळ कर्जखाते ‘एनपीए’ झाले किंवा वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली म्हणून अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यान्वये खटला चालवता येणार नाही.संबंधित अधिकाऱ्याने जातीच्या आधारावर अपमानित केले किंवा भेदभाव केला, असा विशिष्ट आरोप व पुरावा आवश्यक आहे.केवळ कर्जविषयक वादातून जातीय अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन फौजदारी गुन्हा नाही.कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमितता किंवा पॅकेजबाबतचे आक्षेप कर्जवसुली न्यायाधिकरणासमोर (डीआरटी) मांडता येतील.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग? .Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बँक अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायदेशीर चौकटीत राहून वसुलीची कार्यवाही करावी. प्रत्येक टप्प्यावर योग्य कागदपत्रे व नोंदी ठेवाव्यात. या निर्णयामुळे बँकिंग शिस्त व आर्थिक उत्तरदायित्व अधिक सक्षम होईल.- विद्याधर अनास्कर, ज्येष्ठ सहकारतज्ज्ञ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.