Bhimashankar Route: घोडेगाव-भीमाशंकर रस्ता खड्डेमय, अंगणवाडी पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाची चौकशी करा : सुप्रिया सुळे

घोडेगाव : श्रीक्षेत्र भीमाशंकर कडे जाणारा रस्ता मागील वर्षापेक्षा अजून जास्त खड्डे मय झाला आहे. रस्त्यांचा विकास झाला पाहिजे. अंगणवाडी तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन त्याची चौकशी झाली पाहिजे. अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली..श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे आज( ता ३०) ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतले. त्यानंतर माघारी येत असताना घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.यावेळी शरदचंद्रजी पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम, शरद बँकेचे माजी अध्यक्ष जयसिंग काळे,कपिल काळे, यांच्यासह शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, लहान मुलांच्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी येत असतील तर त्याची चौकशी करण्यात गैर काहीच नाही.काही चुकीचे आढळल्यास ते तातडीने दुरुस्त केले पाहिजे.अन्नधान्य तसेच महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित या प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांनी कोणतेही राजकारण न आणता योग्य ती कार्यवाही करावी, असे सुळे यांनी सांगितले..सालाबाद प्रमाणे श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी माझे वडील ज्येष्ठ नेते शरद पवार व माझी आई प्रतिभाताई पवार दर्शनासाठी येत असतात. परंतु वयोमानाप्रमाणे पायऱ्या चढणे उतरणे त्यांना कठीण झाले आहे. त्यामुळे मी स्वतः श्री क्षेत्र भीमाशंकर चे दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी येत आहे. या राज्यातील बळीराजा सुखी राहो अशी प्रार्थना देवाकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.