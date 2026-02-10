पुणे

सुप्रिया सुळेंच्या लेकीचं लग्न ठरलं, गडकरी-फडणवीसांच्या मध्यस्थीने सोयरीक; रेवतीचा होणारा पती कोण?

Revati Sule Wedding : शरद पवार यांची नात आणि सुप्रिया सुळेंची लेक रेवती सुळेचं लग्न ठरलं असून ती नागपूरची सून होणार आहे. या लग्नासाठी फडणवीस आणि गडकरींनी मध्यस्थी केल्याचं सांगण्यात येतंय.
Supriya Sule Daughter Revati Sule Marriage

Revati Sule to Become Nagpur Daughter in Law Details Inside

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Supriya Sule Daughter Revati Sule Marriage: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या लेकीचं लग्न ठरलं आहे. लवकरच सुळेंच्या घरी लगीनघाई सुरु होणार आहे. सुप्रिया सुळे यांची लेक रेवती सुळे यांचं लग्न सारंग अरुण लखानी यांच्याशी निश्चित झालंय. सुशील कुमार शिंदेंची मुलगी स्मृती शिंदे यांनी सोशल मीडियवर पोस्ट करत याची माहिती दिलीय.

