Pune crime and politics: विषारी दारू, वाढते गुन्हे आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था; पुणे पोलिस व राज्य सरकारवर सुप्रिया सुळे यांचा निशाणा

पुणे : "शिक्षणाचे माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या पुण्याची आता गुन्हेगारांची राजधानी अशी होऊ लागली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीस पुण्याचे कारभारी व पोलिस प्रशासनच जबाबदार आहेत. पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी हे सरकारचे अपयश आहे, त्यामुळे पोलिस आयुक्तांना आता सक्तीच्या रजेवर पाठवा.' अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे..शहरात गावठी दारूमुळे झालेले नागरिकांचे मृत्यू व शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत सुळे यांनी शनिवारी मोदीबाग येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सुळे यांनी अल्पवयीन मुलींवरील वाढते अत्याचार, नीट पेपरफुटी प्रकरण, दहा वाजता हॉटेल्स बंद, प्राजक्त तनपुरेंचा भाजप प्रवेश, विधान परिषद मतदारसंघ निवडणुक, इंधन दरवाढ, मनोज जरांगे यांचे उपोषण यांसारखे प्रश्न सुळे यांनी मांडले..सुळे म्हणाल्या, "पुणे शहर आतापर्यंत शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जात होते. अनेक नामांकित शिक्षण संस्था येथे या शहरात आहेत. त्यामुळे देश-परदेशातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यात येतात. मागील काही महिन्यांपासून शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेची घडी बिघडली आहे. गुन्हेगारीची राजधानी अशी ओळख शहराची होऊ लागली आहे. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या देशातील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीमध्ये देशात गुन्हेगारीमध्ये पुण्याचा क्रमांक पाचवा लागत असल्याचे, तर महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागपूर नंतर पुणे शहर गुन्हेगारीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आले आहे.'.प्राजक्त तनपुरे यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत सुळे म्हणाल्या, "भाजपने देश कॉंग्रेसमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. सध्या भाजपमध्ये नेत्यांची संख्या पाहिल्यानंतर भाजप "कॉंग्रेस मुक्त की कॉंग्रेस युक्त' आहे, असा प्रश्न पडतो.अहिल्यानगर जिल्ह्यात राम शिंदे वगळता इतर सर्व नेतृत्व हे कॉंग्रेसचे आहे. लोकांना बदल हवा होता, पण काय बदलले. कॉंग्रेसमध्ये असणारी कुटुंबे आता भाजपवासी झाली आहेत. त्यामुळे बदल काय झाला ? हा प्रश्न आहे. प्रत्येकाच्या काहीतरी अडचणी असताता, त्याप्रमाणे प्राजक्त तनपुरे यांच्याही काही अडचणी आहेत. त्या अडचणींवर जाहीरपणे बोलता येत नाहीत.'.विषारी दारू तयार होते, महाराष्ट्र सरकार काय करतेय - सुळेपुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारू पिल्यामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात पोलिस यंत्रणा, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दोन्ही विभागांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. फक्त अधिकाऱ्यांना निलंबित प्रश्न सुटणार नाही. अवैध दारू धंदे सर्रासपणे सुरु असताना पुणे पोलिस, महाराष्ट्र सरकार काय करत आहे? याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी टिका सुळे यांनी केली..सुळे म्हणाल्या,विधान परिषद मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आमच्या दोघांनी अर्ज भरला आहेदेशात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असताना पेपरफुटी होतेच कशी ?इंधन दरवाढीमुळे मिनी लॉकडाउनची शक्यता सध्या तरी नाहीरेशनच्या धान्याची वाहतूक करण्यामध्येही भ्रष्टाचार सुरु आहे.