Supriya Sule: ''पार्थचा मला फोन आला.. डॅडींचं प्लेन पडलं...'', सुप्रिया सुळेंनी सांगितली विमान अपघाताची आठवण

Sunetra Pawar: बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मंगळवारी प्रचाराची सांगता सभा संपन्न झाली. या सभेसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि महायुती, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी हजर होते. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुनेत्रा पावारांना विक्रमी मतांनी विजयी करण्याचं आवाहन केलं. तसेच त्यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या दिवशीची एक आठवण बारामतीकरांना सांगितली..खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाविकास आघाडीच्यावतीने मी या निवडणुसाठी मनापासून शब्द देते. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी माझी इच्छा होती. दुर्दैव आहे की, काही लोकांचे फॉर्म अजूनही राहिलेत. परंतु हे विक्रमी मतदान होईल, यात माझ्या मनात शंका नाही. एक नंबरला वहिणींचं नाव, चिन्ह आणि बटण आहे. एक नंबरचं बटण दाबून दादांना श्रद्धांजली अर्पण करा.. एका बहिणीवर अशी वेळ कधीही येऊ नये, ती वेळ आली आहे..ज्या दिवशी अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाला, त्या २८ जानेवारीची आठवण सांगताना सुप्रिया सुळे भावुक झाल्या होत्या. त्या म्हणाल्या, ''मला आजही तो दिवस आठवतो, मी सकाळी वॉक करत होते. ८.४०-८.४५ची ती वेळ होती.. पार्थचा मला फोन आला. इतक्या सकाळी फोन कसा आला, याचं मला आश्चर्य वाटलं. मला म्हटला, डॅडींचं प्लेन पडलंय. मी म्हटलं काहीही बोलू नकोस.. म्हटला, आत्या जरा ऐका माझं.. डॅडींचं प्लेन पडलं.''.सुप्रिया सुळे पुढे सांगत होत्या, ''मी म्हटलं डॅडी कशावरुन त्याच प्लेनमध्ये आहेत? काहीतरी बोलू नको, चेक कर नीट. एका फोनवर तो (पार्थ) माझ्याशी बोलत होता. दुसऱ्या फोनवर मुसळेंना बोलत होता. मुसळे आज इथे आहेत, किरण गुजर.. मुसळे तिथेच (अपघात ठिकाणी) होते. तिथून ते व्हिडीओ कॉलवर पार्थला ती घटना दाखवत होते.''.खासदार सुळे पुढे बोलल्या, ''आजही डोळे बंद करुन बसलं की तो दिवस आठवतो.. काय ती परीक्षा? कशामुळे असा दिवस आपल्यावर आला? आजही मला या गोष्टीवर विश्वास नाही. ते प्लेन बघण्याची हिंमत माझ्यात नव्हती. मला अजूनही अपेक्षा होती की, कदाचित त्या विमानात दादा नसेलच आणि असलाच तर चालत तिथून बाहेर येईल.. पण झालं ते झालं. आपण बारामतीकरांनी एकमेकांना एक शब्द दिला पाहिजे. दादांचे जे स्वप्न आहेत, ते आपण सगळे मिळून पूर्ण करायचे आहेत. आमच्या सगळ्यांची जी मदत लागेल ती करायला आम्ही तयार आहोत..