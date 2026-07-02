पुणे

farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!

Progressive farmer success story from Shirur taluka: ११ महिन्यांच्या ऊसाला विक्रमी दर; ८६०३२ जातीचा ७० टन उतारा, हरियाणापर्यंत पोहोचले तळेगाव ढमढेरेच्या शेतकऱ्यांचे गोड यश
Maharashtra Farmer Earns Premium Price as Sugarcane Fetches ₹5,000 Per Tonne

Maharashtra Farmer Earns Premium Price as Sugarcane Fetches ₹5,000 Per Tonne

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रगतिशील शेतकरी बाळासाहेब ढमढेरे व त्यांचे पुत्र अक्षय ढमढेरे यांच्या शेतातील ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल पाच हजार रुपये टन असा बाजारभाव मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Farmer
sugarcane
talegaon
Price
district
Success story

Related Stories

Pune Metro’s New Identity: 100 Women Loco Pilots Ready to Lead the Way
Farmer’s Daughter Achieves CA Dream, Honors Late Father’s Wish
Rural Youth’s Inspiring Journey: Harsh Indalkar Joins the Indian Air Force
Hard Work Pays Off as Kival Youth Clear Police Recruitment Exams