Shirur News : शिरूरच्या तळेगाव ढमढेरेत पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्याला अखेर पकडले; नागरिकांना मोठा दिलासा

Leopard Capture Ends Fear on Dhamdhere Vasti : तळेगाव ढमढेरे (शिरूर) येथे पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणाऱ्या दीड ते दोन वर्षे वयाच्या बिबट्याला वन विभागाने पिंजऱ्यात जेरबंद केले, परंतु परिसरात अजूनही बिबट्यांचा वावर असल्याने नागरिकांमध्ये भीती कायम आहे.
Leopard Caught in Cage at Talegaon Dhamdhere After Attacks on Pets

प्रा. नागनाथ शिंगाडे
तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील परिसरातील विविध वाडी- वस्तीवर बिबट्याचे वास्तव्य वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध ठिकाणी बिबट्याने पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करून नुकसान केले आहे. परिसराची पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली होती.

