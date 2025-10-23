Shirur News : शिरूरच्या तळेगाव ढमढेरेत पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्याला अखेर पकडले; नागरिकांना मोठा दिलासा

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील परिसरातील विविध वाडी- वस्तीवर बिबट्याचे वास्तव्य वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध ठिकाणी बिबट्याने पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करून नुकसान केले आहे. परिसराची पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली होती. .वनविभागाने बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजऱ्याची व्यवस्था केली होती. येथील ढमढेरे वस्तीवरील अमोल ढमढेरे यांच्या शेतातील पिंजऱ्यात सुमारे दीड ते दोन वर्षे वयाचा बिबट्या बुधवारी (ता.२२) पिंजऱ्यात अडकला आहे. यापूर्वी येथील नागरिकांना तीन-चार दिवस बिबट्या दररोज दिसत होता. वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावला. या पिंजऱ्यात अमोल ढमढेरे यांनी शेळी उपलब्ध करून दिली. राहुल ढमढेरे, अक्षय ढमढेरे, वैभव ढमढेरे, सार्थक ढमढेरे, आदित्य ढमढेरे, अजय ढमढेरे, संतोष ढमढेरे, योगेश ढमढेरे, अनिल ढमढेरे, तुषार ढमढेरे, गोरख अहिरे, संतोष सातपुते आदी स्थानिक युवकांनी पिंजरा लावण्यासाठी वन विभागाला विशेष मदत केली. वनपाल प्रमोद पाटील व इतर कर्मचारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील ढमढेरे वस्तीवर पिंजरा लावण्यात आला होता. बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास पिंजऱ्यामध्ये बिबट्या जेरबंद करण्यात स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने वनविभागाला यश आले आहे..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.दरम्यान, बिबट्याने २० ऑक्टोबर रोजी दुपारच्या सुमारास गोरख अहिरे यांच्या शेळीच्या करडावर हल्ला केला. तसेच दुसऱ्या दिवशी अमोल ढमढेरे यांच्या पाळीव कुत्र्यावर हल्ला केला. तिसऱ्या दिवशी बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे.अद्यापही येथील परिसरात पाच ते सहा बिबट्यांचा वावर व वास्तव्य असून वनविभागाने येथील परिसराची पाहणी करून पिंजरा लावावा अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे..दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे परिसरात गेल्या वर्षभरात आत्तापर्यंत तीन बिबटे पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आलेले आहे.असे असले तरी तळेगाव ढमढेरे परिसरात बिबट्याचा वावर व वास्तव्य वाढल्याने शेतकरी, शेतमजूर, शालेय विद्यार्थी, महिला मंडळ यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना शेतात दिवसा जाणेही अडचणीचे वाटू लागले आहे. वन विभागाने तळेगाव ढमढेरे येथील परिसरात जेथे बिबट्याचे वास्तव्य आहे तेथे पिंजरा लावावा तसेच शासनाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी अशी मागणी ॲड. अजिंक्य ढमढेरे, ऍड संपत ढमढेरे, सामाजिक कार्यकर्ते सतीश जगताप यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.