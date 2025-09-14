Pune Crime:'विनापरवाना पिस्तूलाची स्टंटबाजी दोघा मित्रांना भोवली'; तळेगाव एमआयडीसीतील घटना, एक गंभीर जखमी तर दुसरा पोलीस कोठडीत

तळेगाव स्टेशन: विनापरवाना बाळगलेल्या पिस्तूलाची स्टंटबाजी दोघा मित्रांना चांगलीच भोवली.विनापरवाना पिस्तूलाने स्टंटबाजी करत असताना सुटलेली गोळी लागून एक परप्रांतीय कामगार गंभीर जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता.१३) रात्री साडेसातच्या सुमारास तळेगाव एमआयडीसीतील मिंडेवाडी (ता.मावळ) शिवारात घडली.याप्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांनी दोन परप्रांतीय इसमांवर गुन्हा दाखल केला आहे.पैकी एकाची पोलीस कोठडीत रवानगी झाली असून गोळी लागून एक गंभीर जखमी झालेला त्याचा मित्र रुग्णालयात उपचार घेत आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक-२ मधील मिंडेवाडी शिवारातील एका खाजगी कंपनीतून कामावरुन घराकडे जात असताना एकाने आपल्या मित्राने रस्त्याकडे झुडपांत लपून ठेवलेली विनापरवाना पिस्तूल हातात घेऊन स्टंटबाजी सुरु केली.दरम्यान ट्रिगर दाबला गेल्याने पिस्तुलातून सुटलेली गोळी मोबाईलवर बोलत चाललेल्या त्याच्या मित्राच्या पोटात लागून गंभीर तो जखमी झाला.घटनेची वाच्यता होऊन नये म्हणून सोबतच्या मित्रांसह त्यांनी राहत्या खोलीवर जाऊन नंतर जखमी मित्राला तळेगावला उपचारासाठी नेले..मात्र,गोळीबाराच्या आवाजाने परिसरात चर्चांना उधाण आल्याने एमआयडीसी पोलीसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.त्यानंतर परिसरात सखोल माहिती घेऊन पोलिसांनी संशयित आरोपी मंजरिन रजिफ मिया यास ताब्यात घेतले.दुचाकीवरुन आलेल्या दोघांनी पिस्तूलातून गोळीबार करुन आमची लूटमार केल्याचा बनाव करीत चुकीची माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला आरोपी मंजरिनने केला.मात्र,पोलसांना संशय आल्याने त्यांनी खाक्या दाखविताच आरोपीने रस्त्याकडेला गवतात लपवलेली पिस्तूल दाखवत घडलेल्या खऱ्या प्रकाराची कबुली दिली.सदर घटनेत पिस्तूलाची स्टंटबाजी करणारा मंजरिन आणि जखमी गंभीर झालेला विजयकुमार हे परप्रांतीय एकमेकांचे मित्र असून तळेगाव एमआयडीसीमधील एका खाजगी कंपनीत कंत्राटी पद्धतीने काम करतात.दोघेही मिंडेवाडी येथे भाड्याने घेतलेल्या खोलीत वास्तव्यास आहेत..या प्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार शंकर वसंत पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन बेकादेशीर पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी आरोपी विजयकुमार (२८,सागर बधाले यांच्या भाड्याचे खोलीत,मिंडेवाडी,ता.मावळ,पुणे // मुळ-चकीया,जि.मोतिहारी,बिहार) याच्या विरोधात शस्त्र कायद्याच्या ३ (२५) कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.दुसरा आरोपी मंजरिन रजिफ मिया (२४,सागर बधाले यांच्या भाड्याचे खोलीत, मिंडेवाडी,ता.मावळ, पुणे // मुळ-नरकटीया,ढरपा, जि.मोतिहारी, बिहार) याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम १२५ अंतर्गत मानवी जीवनाला धोका निर्माण करणाऱ्या निष्काळजीपणाबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी अटक केलेला आरोपी मंजरिन रजिफ मिया याला रविवारी (ता.१४) सकाळी वडगाव मावळ न्यायालयासमोर हजर केले असता ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.जखमी आरोपी विजयकुमार याच्यावर सोमाटणे फाटा येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत.पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणजित जाधव करीत आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा. तळेगाव एमआयडीसी परिसरातील गावांमध्ये बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीयांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये परिसरातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते.गुन्हा घडल्यानंतर पसार झालेले आरोपी शोधण्यासाठी पोलिसांना परप्रांतात जाऊन जंग जंग पछाडावे लागत आहे.सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस ठाण्यास माहिती न देता पडताळणीविना खोल्या,गाळे भाड्याने देणाऱ्या जागामालकांची पोलिसांनी तपासणी करुन कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.