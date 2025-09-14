पुणे

Pune Crime:'विनापरवाना पिस्तूलाची स्टंटबाजी दोघा मित्रांना भोवली'; तळेगाव एमआयडीसीतील घटना, एक गंभीर जखमी तर दुसरा पोलीस कोठडीत

Illegal Pistol Stunt in Talegaon MIDC: तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक-२ मधील मिंडेवाडी शिवारातील एका खाजगी कंपनीतून कामावरुन घराकडे जात असताना एकाने आपल्या मित्राने रस्त्याकडे झुडपांत लपून ठेवलेली विनापरवाना पिस्तूल हातात घेऊन स्टंटबाजी सुरु केली.
Pune Crime

Pune Crime

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

तळेगाव स्टेशन: विनापरवाना बाळगलेल्या पिस्तूलाची स्टंटबाजी दोघा मित्रांना चांगलीच भोवली.विनापरवाना पिस्तूलाने स्टंटबाजी करत असताना सुटलेली गोळी लागून एक परप्रांतीय कामगार गंभीर जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता.१३) रात्री साडेसातच्या सुमारास तळेगाव एमआयडीसीतील मिंडेवाडी (ता.मावळ) शिवारात घडली.याप्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांनी दोन परप्रांतीय इसमांवर गुन्हा दाखल केला आहे.पैकी एकाची पोलीस कोठडीत रवानगी झाली असून गोळी लागून एक गंभीर जखमी झालेला त्याचा मित्र रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Youth
talegaon
district
Arrest
MIDC
Pistol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com