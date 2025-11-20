Tamhini Ghat Accident : दोन दिवस जेवलो नाही, खूप शोधलं पण... ताम्हिणी घाटातील अपघाताचे दृश्य पाहून मृत तरुणांचे मित्र ढसाढसा रडले

Summarताम्हिणी घाटात थार कार ५०० फूट दरीत कोसळून सहा तरुणांचा भीषण अपघात झाला.यातील चार मृतदेह सापडले असून उरलेल्या दोघांचा शोध अजूनही सुरू आहे.मृत तरुण पुण्यातील वारजेमाळवाडी आणि उत्तमनगर परिसरातील रहिवासी होते..पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ताम्हिणी घाटात एक भीषण अपघात झाला. हवेली तालुक्यातील कोंडवे धावडे गावातील 6 तरुण आपली नवीन थार घेऊन कोकणात फिरण्यासाठी निघाले होते. मात्र मंगळवारी पहाटे या तरुणांची थार कार घाटातील एका 500 फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना घडली होती. यामधील 4 जणांचे मृतदेह शोधण्यात रेस्क्यू टीमला यश आले आहे. उर्वरित दोघांचा शोध अजूनही सुरुच आहे. आज या अपघाताची माहिती समोर आल्यानंतर या तरुणांच्या कुटुंबियांसह मित्रांनाही शोक अनावर झाला. .मृत तरुणांच्या मित्रांनी सांगितले की, दोन दिवसांपासून आमचे सहा मित्र गायब होते, त्यामुळे ते कुठे आहेत याची चिंता आम्हाला लागली होती. आम्ही रोज एकाच ताटात जेवायचो, उठण-बसणं सोबतच होतं. पण सहा जण अचानक गायब झाल्याने आम्हाला चिंता लागली, सगळीकडे शोधाशोध केली, पण काही पत्ता लागला नाही. मित्रांचा शोध लागत नसल्याने आम्ही दोन दिवस जेवलोही नाही, मात्र ही आज दु:खद बातमी समजल्याने आम्ही पुरते हादरून गेलो आहोत. चार जणांचे मृतदेह सापडले आहेत मात्र अन्य दोघांचा शोध सुरु आहे. आम्हाला आजही वाटतं की ते दोघे सुखरुप असतील,ते कुठून तरी येतील आम्ही रेस्क्यू टीमसोबत त्यांचा शोध घेत आहोत, असे मृताच्या एका मित्राने सांगितले..ताम्हिणी घाटातील अपघातात शहाजी चव्हाण (२२), पुनित सुधारक शेट्टी (२०), साहील साधू बोटे (२४), श्री महादेव कोळी (१८), ओंकार सुनील कोळी (१८) आणि शिवा अरुण माने (१९) या सहा तरुणांचा मृत्यू झाला. हे सर्व तरुण पुण्यातील वारजेमाळवाडी, उत्तमनगर परिसरातील रहिवासी होते..Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात! मोमोज व्यवसाय करणाऱ्या सहा तरुणांचा मृत्यू.२० दिवसांपूर्वीच नवीन थार कार घेतली होती. ती थार घेऊन हे सहा मित्र कोकणात फिरायला चालले होते. मात्र ताम्हिणी घाटात त्यांच्यावर काळाने घाला घातला. रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीत ताम्हिणी घाटात गाडी दुर्घटनाग्रस्त झाली. मंगळवारी पहाटे घडलेली घटना तब्बल तीन दिवसांनी समोर आली आहे. .अपघात कसा झाला? प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, घाटातील रस्त्यावर वळणाचा अंदाज न आल्याने ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले असाले आणि थार खोल दरीत कोसळली असावी, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अपघात नेमका कसा झाला याबाबत पोलिस तपासात अधिक माहिती समोर येईल..FAQs 1. ताम्हिणी घाटात अपघात कधी झाला? 👉 हा अपघात मंगळवारी पहाटे झाला आहे, मात्र तीन दिवसांनी त्याची माहिती समोर आली.2. या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? 👉 या घटनेत सहा तरुणांचा मृत्यू झाला आहे.3. अपघाताचे मुख्य कारण काय असावे असे सांगितले जात आहे? 👉 घाटातील वळणाचा अंदाज न आल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटलं असावं, असा प्राथमिक अंदाज आहे.4. अपघातातील तरुण कुठे चालले होते? 👉 ते सर्व नवीन थार कार घेऊन कोकणात फिरायला निघाले होते.5. मृत तरुण कोणत्या भागातील होते? 👉 ते पुण्यातील वारजेमाळवाडी आणि उत्तमनगर परिसरातील रहिवासी होते.6. उरलेल्या दोघांचा शोध लागला का?👉 सध्या उरलेल्या दोघांचा शोध रेस्क्यू टीमकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.