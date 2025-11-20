पुणे

Thar Accident सोमवारी पुण्याहून कोकणात जायला निघाले, गुरुवारी ताम्हिणी घाटातल्या दरीत थारसह ६ मृतदेह दिसले; कधी आणि काय घडलं?

Tamhini Ghat Thar Accident : पुण्याहून कोकणात फिरायला गेलेल्या ६ तरुणांच्या थार गाडीचा ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातातील ४ जणांचा मृतदेह दिसून आलाय तर इतर दोघांचा शोध सुरू आहे.
Tamhini Ghat Accident: पुण्याहून कोकणात फिरायला निघालेल्या सहा तरुणांचा अपघातात दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना घडलीय. ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून अपघात झाला. पाचशे फूट थार गाडी दरीत कोसळल्याचं तब्बल तीन दिवसांनी समोर आलंय. सहा तरुण कोकणात जाण्यासाठी सोमवारी निघाले होते. त्यांच्याशी संपर्क तुटल्यानंतर कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दिली होती. या तक्रारीवरून माणगाव पोलिसांशी संपर्क साधून शोध घेण्यात आला असता थार गाडीचा अपघात झाल्याचं समजलं.

