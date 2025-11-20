Thar Accident सोमवारी पुण्याहून कोकणात जायला निघाले, गुरुवारी ताम्हिणी घाटातल्या दरीत थारसह ६ मृतदेह दिसले; कधी आणि काय घडलं?

Tamhini Ghat Accident: पुण्याहून कोकणात फिरायला निघालेल्या सहा तरुणांचा अपघातात दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना घडलीय. ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून अपघात झाला. पाचशे फूट थार गाडी दरीत कोसळल्याचं तब्बल तीन दिवसांनी समोर आलंय. सहा तरुण कोकणात जाण्यासाठी सोमवारी निघाले होते. त्यांच्याशी संपर्क तुटल्यानंतर कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दिली होती. या तक्रारीवरून माणगाव पोलिसांशी संपर्क साधून शोध घेण्यात आला असता थार गाडीचा अपघात झाल्याचं समजलं. .ताम्हिणी घाटात अपघात झालेल्या ठिकाणी पोलिसांनी ड्रोनच्या सहाय्यानं शोध सुरू केलाय. यात चार जणांचे मृतदेह दिसले आहेत. ते बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सोमवारी मध्यरातीर हा अपघात झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येतोय. रात्री अपघात झाल्यानं ही घटना कुणाच्याच लक्षात आली नाही..ताम्हिणी घाटात थार दरीत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू, ३ दिवसानंतर अपघात झाल्याचं आलं समोर.अपघातात पुण्यातील प्रथम चव्हाण, पुनित शेट्टी, साहील बोटे, महादेव कोळी, ओंकार कोळी, शिवा माने या तरुणांचा मृत्यू झालाय. सहाही जण फिरायला गेल्यानंतर बेपत्ता झाल्याची तक्रार कुटुंबियांनी दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आणि लोकेशनद्वारे शोध घेतला. गुरुवारी ताम्हिणी घाटात ड्रोनमध्ये थार गाडी दरीत आणि जवळच चार मृतदेह आढळून आले. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी वेगानं बचावकार्य राबवण्यात येत आहे. खोल दरीत मृतदेह असल्यानं ते बाहेर काढण्यात अडथळा येत आहे..पुण्याकडून कोकणाकडे जाताना रायगड जिल्हयातील कोंडेथर गावांनतर घाट उतरतानाच्या पहिल्याच तीव्र वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून हा अपघात झाला असावा अशी शक्यता आहे. अत्यंत तीव्र वळणांचा हा घाट असून आजुबाजुला उभी व खोल दरी आहे. तसंच घनदाट जंगल या भागात आहे. वेगात गाडी अनियंत्रित झाल्यास थेट दरीत कोसळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.