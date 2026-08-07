पुणे

विजय यांच्‍या पत्नीकडून घटस्फोटाची याचिका मागे

विजय यांच्‍या पत्नीकडून घटस्फोटाची याचिका मागे
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दक्षिण भारत

चेन्नई, ता.७ : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि तमिळगा वेत्री कळघमचे (टीव्हीके) प्रमुख सी. जोसेफ विजय त्यांची पत्नी संगीता सोर्नलिंगम यांनी न्यायालयात दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका शुक्रवारी मागे घेतल्याने न्यायालयाने हे प्रकरण बंद केले. संगीता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभाग घेत याचिका मागे घेण्यामागील कारणे न्यायालयाला सांगितली.

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