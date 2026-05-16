पुणे

मुख्यमंत्री विजय यांच्याकडे गृह; कीर्तना उद्योगमंत्री

Published on

चेन्नई, ता.१६ (वृत्तसंस्था) ः तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील खात्यांचे वाटप आज जाहीर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी गृह, पोलिस, सार्वजनिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, महिला व युवा कल्याण, बाल कल्याण, वृद्ध आणि दिव्यांग कल्याण, नगरविकास आणि शहरी पाणीपुरवठा ही खाती स्वतःकडे ठेवली आहेत.
मंत्रिमंडळातील सर्वात तरुण मंत्री सेल्वी एस. कीर्तना यांच्याकडे उद्योग आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्या कीर्तना यांच्याकडे इतक्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपवल्याने तमिळनाडूच्या राजकारणात याकडे विशेष पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
तमिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते के. ए. सेंगोट्टायन यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, ते आर्थिक आणि निवृत्ती वेतन विभागाचे कामकाज पाहतील. मुख्यमंत्री विजय यांच्या
एन. आनंद यांच्याकडे ग्रामविकास आणि जलसंपदा मंत्रालयाची धुरा देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे ग्रामविकास, पंचायत, पंचायत युनियन, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण कर्ज आणि सिंचन प्रकल्पांची जबाबदारी असेल. ‘टीव्हीके’चे प्रवक्ते आधव अर्जुन यांची सार्वजनिक बांधकाम आणि क्रीडा विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते इमारत बांधकाम, महामार्ग, लहान बंदरे आणि क्रीडा विकास विभागाचे कामकाज सांभाळतील.

