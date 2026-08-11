पुणे

हॉकी महाराष्ट्र संघाचे तनिषा शिंदेकडे नेतृत्व

हॉकी महाराष्ट्र संघाचे तनिषा शिंदेकडे नेतृत्व
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पिंपरी ः १६ व्या हॉकी इंडिया कनिष्ठ महिला राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेमध्ये कोल्हापूरची आघाडीतील खेळाडू तनिषा शिंदे ही हॉकी महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व करणार आहे. संघात एकूण १८ सदस्यांची निवड झाली आहे.
हॉकी इंडियाचे सह उपाध्यक्ष आणि हॉकी महाराष्ट्रचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भोरे यांनी या संघाची घोषणा केली. मुंबई ‘साई’ केंद्राची आकांक्षा पाल हिची उपकर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
संघ पुढील प्रमाणे ः गोलरक्षक : अनुष्का चव्हाण (सातारा), अंबर सय्यद (नाशिक). बचाव फळी : झैनब खुर्शीद (साई), निहारिका, आकांक्षा पाल (मुंबई, साई), आकांक्षा केंजळे (सातारा), शिफा मुलाणी (सातारा). मध्यफळी ः रुबी राठोड (मुंबई साई), सिद्धी गवळी (पुणे), प्राची पांचोरे (यवतमाळ), अर्पिता सरोदे (पुणे), अस्मिता घोटले (सांगली), गुंजन बाविस्कर (यवतमाळ). आघाडीची फळी : अनुष्का भावरे (साई), किशोरी काथोडे (यवतमाळ), तनिषा शिंदे (कोल्हापूर), संजना रायकवार (पुणे), यशस्वी कुबडे (कोल्हापूर). राखीव : निकिता वेताळ (सातारा), गार्गी रासकर (पुणे).

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