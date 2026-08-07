पुणे

तनिष्कमध्ये आज ‘मीट अँड ग्रीट’

तनिष्कमध्ये आज ‘मीट अँड ग्रीट’
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पुणे, ता. ७ : सणासुदीच्या हंगामात दागिन्यांतील नवे फॅशन ट्रेंड्स अनुभवण्याची संधी पुणेकरांना तनिष्क ज्वेलरीच्या ‘मीट अँड ग्रीट’ कार्यक्रमात शनिवारी (ता. ८) मिळणार आहे. हा कार्यक्रम बंडगार्डनमधील तनिष्क ज्वेलरीच्या दालनात दुपारी तीन ते सायंकाळी सातदरम्यान होणार आहे.
या वेळी तनिष्कच्या ‘ज्वेलरी ट्रेंड्स २०२६’चे सादरीकरण होणार आहे. ‘कम इन ए वेस्टर्न वेअर टू ब्युटिफाय डायमंड ज्वेलरी’ कार्यक्रमाची संकल्पना आहे. कार्यक्रमाला मर्यादित प्रवेश असून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर प्रवेश दिला जाईल. या वेळी महिलांसाठी ‘फॅशन रॅम्प वॉक’सह ‘उखाणे स्पर्धा’, विविध मनोरंजक खेळ आणि ‘फेस्टिव्ह लूक फोटो-ऑप’ आदी उपक्रम होतील. तसेच, विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे मिळतील. सणासुदीच्या पार्श्‍वभूमीवर दागिन्यांतील नव्या प्रवाहांची ओळख करून देणारा हा कार्यक्रम फॅशनप्रेमींसाठी विशेष आकर्षण ठरणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

कार्यक्रमाबाबत...
कधी : शनिवारी (ता. ८)
वेळ : दुपारी ३ ते सायंकाळी ७
स्थळ : बंडगार्डन
प्रवेश : प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

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