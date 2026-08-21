पुणे

टाटा मोटर्सची प्रवासी वाहने महागणार

टाटा मोटर्सची प्रवासी वाहने महागणार
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टाटा मोटर्सची प्रवासी वाहने महागणार

मुंबई, ता. २१ ः टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स लि. कंपनीने इलेक्ट्रिक वाहनांसह सर्व प्रवासी वाहनांच्या किमतीत एक सप्टेंबरपासून वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. किंमतवाढीचे प्रमाण मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळे असून, ते कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. वाढत्या इनपुट खर्चाचा आणि सातत्याने कायम असलेल्या महागाईच्या दबावाचा परिणाम अंशतः भरून काढण्यासाठी ही किंमतवाढ करण्यात येत आहे. कंपनी या वाढीव खर्चाचा मोठा हिस्सा स्वतः उचलत राहील, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

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