दोन सहकारी अन् मित्राच्या त्रासाला कंटाळून TCS मधील आयटी अभियंत्यानं संपवलं जीवन, चिठ्ठीत गंभीर आरोप

पिंपरी : कंपनीतील दोन सहकारी आणि जवळच्या मित्राकडून होत असलेल्या कथित मानसिक त्रासाला कंटाळून एका आयटी अभियंत्याने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमित अभय ब्रह्मे (वय ४८, रा. सीएमई गेटजवळ, भोसरी) असे मृत अभियंत्याचे नाव असून, या प्रकरणी त्यांचे मित्र विनोद जेठालाल पालीचा याच्यासह टीसीएस कंपनीतील दोन कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी अमित यांचा मुलगा अनिश ब्रह्मे याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, संबंधित आयटी कंपनीच्या डीईजी प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांकडून अमित यांना वारंवार अपमानास्पद वागणूक दिली जात होती. महत्त्वाचे प्रकल्प काढून घेणे, बैठकीत सर्वांसमोर अवमानकारक शब्दांत बोलणे आणि मानसिक दबाव निर्माण करणे, अशा प्रकारांमुळे ते प्रचंड तणावाखाली होते, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..Akola Crime: दाखला देण्यासाठी भलतीच मागणी, नकार देताच...; प्रसिद्ध विद्यालयातील लिपिकाचं विद्यार्थीनीच्या आईसोबत विकृत कृत्य.अमित यांचे मित्र विनोद पालीचा यांच्याकडूनही त्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कौटुंबिक वादातून विनोद यांची पत्नी परदेशात गेल्यानंतर त्यामागे ब्रह्मे दाम्पत्याचा हात असल्याचा त्यांचा समज झाला होता. त्यातूनच त्यांनी अमित यांच्याविरोधात चोरीIT Engineer Suicide आणि फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल केल्या तसेच वकिलामार्फत नोटीस पाठवून त्यांना मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे..Akola Crime: दाखला देण्यासाठी भलतीच मागणी, नकार देताच...; प्रसिद्ध विद्यालयातील लिपिकाचं विद्यार्थीनीच्या आईसोबत विकृत कृत्य.विशेष म्हणजे, टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी अमित यांनी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत अनेक गंभीर आरोपांचा उल्लेख केल्याचे समोर आले आहे. या चिठ्ठीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला असून या घटनेमुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.