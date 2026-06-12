पुणे

दोन सहकारी अन् मित्राच्या त्रासाला कंटाळून TCS मधील आयटी अभियंत्यानं संपवलं जीवन, चिठ्ठीत गंभीर आरोप

TCS IT Engineer Death Case in Pimpri : या प्रकरणी त्यांचे मित्र विनोद जेठालाल पालीचा याच्यासह टीसीएस कंपनीतील दोन कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
TCS IT Engineer Suicide Case

TCS IT Engineer Suicide Case

sakal

Shubham Banubakode
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पिंपरी : कंपनीतील दोन सहकारी आणि जवळच्या मित्राकडून होत असलेल्या कथित मानसिक त्रासाला कंटाळून एका आयटी अभियंत्याने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमित अभय ब्रह्मे (वय ४८, रा. सीएमई गेटजवळ, भोसरी) असे मृत अभियंत्याचे नाव असून, या प्रकरणी त्यांचे मित्र विनोद जेठालाल पालीचा याच्यासह टीसीएस कंपनीतील दोन कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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