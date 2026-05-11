पुणे

निदा खानला १४ दिवसांची कोठडी

नाशिक, ता. ११ : टीसीएस कंपनीतील तरुणीवर अत्याचार आणि सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा एजाज खान हिला न्यायालयाने आज १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश केदार जोशी यांनी हा आदेश दिला. तिला पोलिस बंदोबस्तात नाशिक रोड न्यायालयात हजर करण्यात आले.
पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने निदा खानला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालय परिसरात मोठा पोलिस फाटा तैनात होता. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर बचाव पक्षाकडून ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निदाची रवानगी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात केली आहे.

पीडितेचे ‘हानिया’ नामकरण
या प्रकरणाच्या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देवळाली कॅम्प परिसरातील पीडितेची मूळ ओळख पुसून तिचे ‘हानिया’ असे नामकरण करण्यात आले होते. तिला विशिष्ट धर्माचे शिक्षण देणे, धार्मिक पेहराव आणि प्रार्थना करण्याची सक्ती करून तिचे ब्रेनवॉश करण्याचा प्रयत्न निदाने केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

१७१ लिंक्स आणि आर्थिक रॅकेटचा तपास
‘एसआयटी’ने निदा खानकडून जप्त केलेल्या १७१ संशयास्पद लिंक्सचा तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला आर्थिक रसद कुठून पुरवली जात होती, याचा शोध आता घेतला जात आहे. या रॅकेटचे धागेदोरे आंतरराज्य किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलेले असण्याची शक्यता असून, लवकरच अन्य संशयित दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांची निदासोबत समोरासमोर बसवून चौकशी केली जाणार आहे.

