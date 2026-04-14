Pune Education News: उन्हाळी सुट्टीतच शिक्षकांना प्रशिक्षण बंधनकारक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा निर्णय; ४ मेपासून हाेणार सुरुवात!

पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीसाठी नवा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे शिक्षकांना अध्यापन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण ४ मेपासून सुरू होणार असून ते शिक्षकांसाठी बंधनकारक असेल. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टीतच शिक्षकांना नव्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे..परिषदेच्या सहसंचालिका डॉ. कमलादेवी आवटे यांनी परिपत्रकाद्वारे याबाबत सूचना दिल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होणार असून, त्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रशिक्षण तीन टप्प्यांत असून राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरावर ४ ते ७ मे दरम्यान मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण होईल. जिल्हास्तरावर ११ ते १४ मे दरम्यान मराठी व अन्य माध्यमांसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल, तर तालुका स्तरावर १८ ते ३० मे दरम्यान प्रशिक्षण आयोजित केले आहे..उर्दू माध्यमासाठी प्रशिक्षण केवळ राज्य व जिल्हा या दोन स्तरांपुरते मर्यादित असेल. इतर माध्यमांचा समावेश मराठीसोबत करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरावरील प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षकांची अपेक्षित संख्या निश्चित केली आहे. या तज्ज्ञांचा पुढील टप्प्यांतील प्रशिक्षणासाठी उपयोग केला जाणार आहे. तसेच, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांनी सुलभकांची नावे २० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..सहावीसाठी सूचनाप्रशिक्षणामध्ये इयत्ता सहावीचा समावेश केलेला नाही. त्याबाबत स्वतंत्रपणे कळवण्यात येणार असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले आहे.खासगी शाळांमधील शिक्षकांनाही प्रशिक्षण शक्यखासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांसाठी शिक्षकांसाठीचे प्रशिक्षण स्वतंत्रपणे आयोजित करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद उपलब्ध असणार नाही, असे डॉ. आवटे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे..इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या सुधारित अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षणाचे नियोजन शिक्षण विभाग करत आहे. पण, त्यात सहावीचा उल्लेख नाही. याचाच अर्थ सहावीची नवी पाठ्यपुस्तके येणार नाहीत. धोरणानुसार नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांचे वेळापत्रक बिघडल्यास शिक्षण विभागाची नाचक्की होईल.- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ.शिक्षणाचा आराखडा अभ्यासक्रम लागू :इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथीप्रशिक्षण सुरू : ४ मेशैक्षणिक वर्ष सुरू : १५ जूनप्रशिक्षण टप्पेराज्यस्तर : ४ ते ७ मेजिल्हास्तर : ११ ते १४ मेतालुकास्तर : १८ ते ३० मेप्रशिक्षण माध्यममराठी : सर्व स्तरांवरउर्दू : राज्य व जिल्हा स्तरइतर माध्यम : मराठीसोबत.प्रशिक्षक अपेक्षित संख्याइयत्ता दुसरी (मराठी) : १८३इयत्ता तिसरी-चौथी (मराठी) : २६८इयत्ता पहिली (उर्दू) : १३८इयत्ता तिसरी-चौथी (उर्दू) : १८०.