पुणे

जनगणनेच्या कामातून शिक्षकांना मुक्त करा!

शिवसेना (युबीटी) पक्षाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील शाळांत शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान विचारात घेता शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून तातडीने मुक्त करावे, अशी मागणी शिवसेना(युबीटी) केली आहे. शिक्षक हे शिकवण्यासाठी आहेत, जनगणना करण्यासाठी नाहीत, अशा शब्दांत नगरसेवक आणि शिक्षण समिती सदस्य अंकित प्रभू यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबई महापालिकेने सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या कामासाठी पालिका शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. या निर्णयामुळे शाळांमधील अध्यापन प्रक्रिया पूर्णपणे कोलमडली असून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचा आरोप अंकित प्रभू यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत केला. या वेळी प्रभू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ दिला. अनेक शिक्षक वयोवृद्ध असून, त्यांना विविध व्याधी आहेत. अशा परिस्थितीत उन्हात फिरून माहिती गोळा करणे त्यांच्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरत असल्याचे प्रभू म्हणाले. या मागणीला सदस्या पूजा महाडेश्वर यांनी पाठिंबा दिला.

