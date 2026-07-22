Temghar Dam: टेमघर धरण ५० टक्के भरले; पुणेकरांसाठी महिनाभराच्या पाण्याचा दिलासा

पिरंगुट: लवार्डे (ता.मुळशी) येथील टेमघर धरणातील पाणी साठा पन्नास टक्क्यावर पोचला आहे. या साठ्यावर पुणेकरांची एक महिन्याची तहान भागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार , परिसर व पाणलोटक्षेत्रात दमदार पाऊस होत असल्याने या धरणात आज बुधवारी (ता.२२) रोजी सकाळी ४८.९१ टक्के पाणी साठा झाला आहे..या हंगामात या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आज अखेर १५३६ मीमी इतका पाऊस झाला असून १.८१ टीएमसी इतका पाणी साठा झाला आहे. सन २०१० मध्ये या धरणाची साठवण क्षमता दहा मीटर उंचीने वाढविण्यात आल्याने पाण्याची साठवण क्षमताही दीड टीएमसीने वाढली आहे..जंतर मंतरच्या आंदोलकांची भूक भागवतायत 'अदृश्य हात'; देशभरातून पिझ्झा, बर्गरसह जेवणाची ऑर्डर.धरणाची गळती थांबविण्यासाठी सलग तीन वर्षे सातत्याने ग्राउटिंगचे काम करावे लागले होते. त्यानंतरही सुमारे ९३ टक्के गळती थांबली असून अद्याप ७ टक्के गळती सुरू आहेच..Loni Kalbhor Accident: भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने ७२ वर्षीय शेतकरी गंभीर जखमी; चालकावर गुन्हा दाखल.टेमघर प्रकल्प उपविभाग क्र. १ चे उपअभियंता गणेश गवळी म्हणाले , "येथील धरणाची उर्वरित गळती थांबण्यासाठी गेल्या महिन्याभरापासून ग्राउटिंगचे काम हाती घेतले आहे. सध्या पावसाळा सुरू झाल्याने हे काम थांबविण्यात आलेले आहे. पावसाळा संपल्यावर साधारण डिसेंबर नंतर हे काम पुन्हा हाती घेणार आहोत. गळती कमी करण्यासाठी ड्रिलिंग , ग्राऊंटिंग व शॅाटक्रिटची कामे करावी लागणार आहेत. ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.