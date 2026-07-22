पुणे

Temghar Dam: टेमघर धरण ५० टक्के भरले; पुणेकरांसाठी महिनाभराच्या पाण्याचा दिलासा

Temghar Dam Water Storage Reaches 50 Percent: मुळशी तालुक्यातील टेमघर धरणातील पाणीसाठा जवळपास ५० टक्क्यांवर पोहोचला असून, या साठ्यावर पुणेकरांची सुमारे एक महिन्याची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकते.
Temghar Dam

Temghar Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिरंगुट: लवार्डे (ता.मुळशी) येथील टेमघर धरणातील पाणी साठा पन्नास टक्क्यावर पोचला आहे. या साठ्यावर पुणेकरांची एक महिन्याची तहान भागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार , परिसर व पाणलोटक्षेत्रात दमदार पाऊस होत असल्याने या धरणात आज बुधवारी (ता.२२) रोजी सकाळी ४८.९१ टक्के पाणी साठा झाला आहे.

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