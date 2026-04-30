Maharashtra Heatwave: ४५ अंशांच्या उंबरठ्यावर तापमान; राज्यात उष्णतेची तीव्रता कमी होणार, तरीही उन्हाचा तडाखा कायम!

पुणे : राज्यात वाढलेल्या उन्हाच्या झळा काहीशा कमी होण्याची शक्यता आहे. उष्णतेची लाट कमी होणार असल्याने तापमानात काहीशी घट होण्याचे संकेत आहेत. (ता. ३०) राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहण्याची, तसेच तुरळक ठिकाणी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे...बुधवारी (ता. २९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे देशातील उच्चांकी ४५.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाराष्ट्र आणि परिसरावर केंद्राकडून बाहेरच्या दिशेने वारे वाहणारी चक्राकार वाऱ्याची स्थिती आहे. उत्तर कर्नाटकपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..बुधवारी (ता. २९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये अकोला आणि अमरावती येथे राज्यातील ४५.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. वर्धा येथे ४५ अंश, धुळे, जळगाव, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि यवतमाळ येथे ४४ अंश व त्यापेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. तर मालेगाव, सोलापूर, परभणी, ब्रह्मपुरी आणि वाशीम अंशापेक्षा अधिक तापमान नोंदले गेले. धुळे येथील कृषी महाविद्यालय आणि महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी २०.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात तीव्र उन्हाळा अनुभवल्यानंतर कमाल तापमानात घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. विदर्भात ४७ अंशांपर्यंत गेलेले तापमान ४५ अंशापर्यंत खाली आले आहे..पुढील चार ते पाच दिवस राज्याच्या कमाल तापमानात २ ते ३ अंशांची घट होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, उद्या (ता. ३०) राज्यात उन्हाच्या चटका कायम राहण्याचा व तुरळक ठिकाणी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे...उष्णतेच्या तडाख्याने आंबा भाजलाराजापूर : गेल्या काही दिवसांमध्ये तापमानामध्ये वाढ होऊन तापमान सुमारे ३७ ते ४० अंशापर्यंत पोचले आहे. त्याचा आंबा-काजूपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊन फळे भाजून गळून पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तापमानवाढीने होणारी फळगळती रोखण्यासाठी झाडांना पाणी देण्यासारख्या उपाययोजना शेतकरी-बागायतदार करत आहेत. हापूस आंबा हंगाम अंतिम टप्प्याकडे झुकलेला असून, झाडांवर बहुतांश आंब्याची तोड करून बाजारपेठेत पाठवण्याची लगबग सुरू आहे; मात्र वाढत्या तापमानामुळे फळांना गळ लागली आहे.