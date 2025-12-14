पुणे

Uruli Kanchan Accident: 'उरुळी कांचन येथे टेम्पोची दुचाकीला जोरदार धडक'; ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी..

Uruli Kanchan Tempo bike Crash: पुणे-सोलापूर महामार्गावर टेम्पोची दुचाकीला जोरदार धडक; ६० वर्षीय नागरिक गंभीर जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू
Uruli Kanchan Accident

Uruli Kanchan Accident

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उरुळी कांचन : पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पुण्याच्या दिशेने चाललेल्या दुचाकीस्वाराला एका टेम्पोने जोरदार धडक दिल्याने, दुचाकी वरील साठ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना शनिवारी उरुळी कांचन येथील अण्णा महाडिक पेट्रोल पंपा समोर घडली आहे. लक्ष्मण प्रभू सोनवणे (वय ६० रा. तांबे वस्ती उरुळी कांचन) असे अपघातात जखमी झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
uruli kanchan
senior citizen
district
Accident injured help

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com