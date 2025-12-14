Uruli Kanchan Accident: 'उरुळी कांचन येथे टेम्पोची दुचाकीला जोरदार धडक'; ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी..

उरुळी कांचन : पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पुण्याच्या दिशेने चाललेल्या दुचाकीस्वाराला एका टेम्पोने जोरदार धडक दिल्याने, दुचाकी वरील साठ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना शनिवारी उरुळी कांचन येथील अण्णा महाडिक पेट्रोल पंपा समोर घडली आहे. लक्ष्मण प्रभू सोनवणे (वय ६० रा. तांबे वस्ती उरुळी कांचन) असे अपघातात जखमी झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.तर सुनील बाळू शिनगारे (रा.डाळिंब ता.दौंड) असे टेम्पो तालुक्याचे नाव आहे. याप्रकरणी सागर लक्ष्मण सोनवणे (वय ३० रा.तांबे वस्ती उरुळी कांचन) यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार टेम्पोचालक सुनील शिनगारे याच्यावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लक्ष्मण सोनवणे हे शनिवारी त्यांच्या दुचाकीवरून पुण्याच्या दिशेने काही कामानिमित्त निघाले होते,अण्णा महाडिक पेट्रोल पंपा जवळील दुभाजकावरून वळण घेत असताना भरधाव वेगात आलेल्या टेंपोने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार दिली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.या धडकेत सोनवणे दुचाकी सह रस्त्यावर कोसळले त्यांच्या हाताला,पायाला,डोक्याला आणि छातीला गंभीर दुखापत झाली आहे.सोनवणे यांना येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. पुढील तपास पोलीस हवालदार कमलेश होले करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.