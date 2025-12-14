पुणे

थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्..

Kadve Hills Incident: कादवे डोंगरातील कड्यात रात्रभर अडकलेल्या परप्रांतीय युवकाचा थरारक बचाव; स्थानिक व पोलिसांच्या तत्परतेने जीव वाचला
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-मनोज कुंभार

वेल्हे : कादवे (ता.राजगड) परिसरातील डोंगरावर फिरत असताना रस्ता चुकून धोकादायक स्थितीत अडकलेल्या एकवीस वर्षीय परप्रांतीय युवकास सुखरूप बाहेर काढण्यास स्थानिक नागरिकांसह, पोलीस प्रशासनास यश आले आहे.

pune
district
day and night
Migrants

