थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्..

-मनोज कुंभारवेल्हे : कादवे (ता.राजगड) परिसरातील डोंगरावर फिरत असताना रस्ता चुकून धोकादायक स्थितीत अडकलेल्या एकवीस वर्षीय परप्रांतीय युवकास सुखरूप बाहेर काढण्यास स्थानिक नागरिकांसह, पोलीस प्रशासनास यश आले आहे..थरारक आणि जीव वाचवणारा बचावप्रसंग रविवार (ता.१४) रोजी कादवे गावच्या हद्दीतील डोंगरावर घडला. दीपेश वर्मा (वय २१, रा. कुशीनगर, उत्तर प्रदेश) असे वाचविलेल्या युवकाचे नाव आहे. याबाबत स्थानिक नागरिक व रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा तरुण शनिवार (ता.१३) रोजी सायंकाळी कादवे येथील डोंगरावर फिरण्यासाठी गेला असताना रस्ता चुकला व अंधार झाल्याने , जंगल झाडीझुडपांमुळे आणि अवघड भूभागामुळे थेट कड्याच्या मध्यभागी अडकला होता.वर जाण्याचा मार्ग बंद आणि खाली खोल दरी असल्याने तो पूर्णपणे अडकून पडला होता.रात्र झाल्यामुळे आजूबाजूला काहीच दिसत नव्हते. .भीतीच्या आणि असहाय्य अवस्थेत दीपेशने मदतीसाठी जोरजोरात आवाज दिला. मात्र रात्रीचा अंधार, दाट जंगल आणि निर्जन परिसर यामुळे त्याचा आवाज कुणापर्यंत पोहोचू शकला नाही. अख्खी रात्र तो कड्याच्या मध्यभागी अडकून काढत राहिला. जीव धोक्यात असल्याची जाणीव असूनही कोणताही पर्याय नसल्याने त्याने स्वतःला सावरत सकाळची वाट पाहिली..रविवार (ता.१४) रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास त्या परिसरात असलेले स्थानिक नागरिक राहुल ठाकर यांना "बचाव… बचाव…" असा क्षीण आवाज ऐकू आला. परिस्थितीची गंभीरता ओळखून राहुल ठाकर यांनी वेळ न दवडता तात्काळ वेल्हा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते यांना घटनेची माहिती दिली. शेवते यांनी यांनी त्वरित कादवे गावाचे पोलीस पाटील भाऊसाहेब ढेबे यांना कळवून रेस्क्यूची प्रक्रिया सुरू केली तसेच तात्काळ रेस्क्यू टीमला माहिती देण्यात आली.. माहिती मिळताच रेस्क्यू टीमचे उत्तम पिसाळ, अक्षय जागडे, वैभव जागडे यांच्यासह स्थानिक नागरिक राहुल ठाकर, दत्ता जागडे, संजय चोरघे, वैभव भोसले व तानाजी भोसले व पोलीस पाटील यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अत्यंत कठीण आणि धोकादायक अशा डोंगराळ भागात योग्य समन्वय साधत, खबरदारीने कड्याच्या मध्यभागी अडकलेल्या दीपेश वर्मा यास सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळाले..