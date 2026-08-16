दहशतवादी
कट उधळला
चंडीगड : अमृतसर ग्रामीण पोलिसांनी रविवारी ६९० ग्रॅम वजनाचे आयईडी आणि इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जप्त करून दहशतवादी कट उधळून लावला. पोलिस स्टेशनला लक्ष्य करण्याचा कट असल्याचे पंजाबचे पोलिस महासंचालक गौरव यादव यांनी ‘एक्स’वर सांगितले. ‘‘अमृतसर ग्रामीण पोलिसांनी पोलिस इमारतीला लक्ष्य करण्याचा दहशतवादी कट उधळून लावला असून ६९० ग्रॅम वजनाचे आयईडी, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, बॅटरी, टायमर आणि लोखंडी पेटी जप्त केली आहे,’’ असे ते म्हणाले. जप्त केलेली स्फोटके निकामी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एनआयए’कडून
चौकशीची मागणी
नवी दिल्ली : शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये झालेल्या आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या हल्ल्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (एनआयए) चौकशी करण्याची मागणी सुखबीरसिंग यांच्या पत्नी हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे. या दोन्ही हल्ल्यांचा परस्परांशी काही संबंध आहे का, याची तपासणी करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. हा हल्ला एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
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