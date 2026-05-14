पुणे - हडपसर परिसरातील रुग्णालयात बुधवारी सायंकाळी सापडलेली संशयास्पद वस्तू ही केवळ बॉम्बसदृश नसून ती प्रत्यक्षात इम्प्रुव्हाईज्ड एक्सप्लोसीव्ह डिव्हाईस (आयईडी) तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले स्फोटक उपकरण असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून, रुग्णालयात घातपात घडविण्याचा डाव होता का? याचा तपास आता दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) तसेच पुणे पोलिसांकडून सुरू केला आहे. हडपसर भागातील कामधेनू इस्टेटच्या मागील बाजून हे खासगी रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील शौचालयात बुधवारी (ता.१३) सायंकाळी एका व्यक्तीला संशयास्पद वस्तू आढळून आली..या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, वस्तू बॉम्बसदृश दिसत असतानाही रुग्णालय प्रशासनाने व वरिष्ठ डॉक्टरांनी ती वस्तू पहिल्या मजल्यावरील शौचालयातून बाहेर काढून मोकळ्या मैदानात ठेवली आणि त्यानंतर पोलिसांना माहिती दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. याबाबतची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला देण्यात आली.आयईडीवर लावण्यात आलेली वस्तू हे टायमर नव्हते. कारण त्यातील वेळ ही घडाळ्याप्रमाणे सुरू होती. त्यात असलेली सात वाजण्याची वेळ ही स्फोट होण्याची नव्हती. तसेच तशी फ्यूज देखील आयईडीमध्ये नव्हती, असे तपासात स्पष्ट झाले आहे..एका तरुणासह १५ ते १७ जणांची चौकशी -पोलिसांनी रुग्णालय परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून, त्यामध्ये दिसून आलेल्या एका तरुणासह १५ ते १७ जणांची कसून चौकशी करण्यात आली. मात्र, प्राथमिक तपासात त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना चौकशीनंतर सोडून देण्यात आले. दवाखान्याच्या शौचालयात स्फोट घडला असता तर जीवितहानी देखील झाली असती, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला..प्रशिक्षित किंवा स्फोटकांबाबत माहिती असलेल्या व्यक्तींचा हात -आयईडी अत्यंत सराईतपणे बनविण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे या मागे प्रशिक्षित किंवा स्फोटकांबाबत माहिती असलेल्या व्यक्तींचा हात असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालयातील विविध तपास पथके या प्रकरणाचा समांतर तपास करत असून, फॉरेन्सिक विभाग आणि बीडीडीएसने घटनास्थळावरील नमुने ताब्यात घेतले आहेत. हे नमुने पुढील परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत..आयईडीमध्ये आढळल्या या वस्तू -- जिलेटिन- टायमर- डिटोनेटर- वायर- ॲल्युमिनियम कव्हर- सेन्सर.